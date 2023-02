Roma, 28 feb – Matteo Renzi lancia una sfida diretta ad Elly Schlein e al suo “nuovo Pd”. Il leader di Italia viva non gira molto intorno alle parole e afferma chiaramente di sentirsi ormai alternativo alla sinistra.

Renzi, la sfida lanciata alla Schlein



Renzi si complimenta con la Schlein per la vittoria alle primarie del Pd, ma il succo della questione è tutt’altro. Ovvero, la necessità di affermare che la sua strada e quella del Nazareno si sono definitivamente separate. Lo stesso leader di Italia Viva lo definisce come un percorso iniziato anni fa e culminato nella giornata di domenica: “Il 26 febbraio 2023 si è concluso il percorso iniziato nel settembre 2019 con la nascita di Italia Viva”, dice. Tra le affermazioni dirette, una non può sfuggire: “Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinque Stelle e assorbe i partitini di sinistra radicale”.

Come non può sfuggire il riferimento al liberalismo centrista che Renzi aveva cercato a tutti i costi di far diventare monopolizzante nello stesso Pd: “Amici, il Pd del JobsAct e degli 80€, di Industria 4.0 e dello sblocca italia, del garantismo e delle riforme su diritti civili e sociali non c’è più. C’è un altro Pd. Migliore? Peggiore? Più forte? Più debole? Chissà. Non ci interessa, adesso. È un altro Pd, punto. A questo nuovo Pd che parla un linguaggio diverso sul reddito di cittadinanza, sul nucleare, sulla politica estera, sulle tasse non possiamo che augurare buon lavoro con il rispetto di chi vede finalmente chiarito che ci sono due strade diverse“. Infine: “Ormai lo spazio politico del nuovo PD è sulla frontiera dei Cinque Stelle, non sulla nostra. E infatti il Conte del “vi facciamo rifare la casa gratuitamente perché tanto paga lo Stato” è già preoccupato. Sarà cruenta la battaglia a sinistra tra Schlein e Conte”

Sul partito centrista



Sulle possibilità di un’unione concreta con Azione, Renzi così si esprime: “Calenda ha proposto di accelerare sui tempi e noi abbiamo detto che ci stiamo. Dunque lavoreremo su simbolo, manifesto, nome, adesioni in un percorso democratico e affascinante. Le porte sono aperte. E la lista unitaria di tutti gli amici di Renew Europe, anche quelli che come Più Europa forse non entreranno magari subito nel partito unico, sarà la novità delle Europee 2024. Se facciamo una buona campagna elettorale, se la sinistra si radicalizza, se il governo continua a non dare risposte ma solo a procedere a colpi di slogan come sull’immigrazione, sulla crescita, sulla scuola io dico che abbiamo l’occasione per fare delle Europee 2024 una svolta strepitosa. E come sapete sono ormai mesi che lo ripeto con una insistenza quasi noiosa”.

Alberto Celletti