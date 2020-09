Lampedusa, 13 set – Non si ferma l’assedio a Lampedusa. Altri cinque sbarchi, per un totale di 119 clandestini, si sono registrati nelle ultime ore. Il primo approdo, di un gruppetto di 17 persone, è avvenuto a tarda sera al molo Favarolo dopo l’avvistamento delle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Durante la notte, poi, ci sono stati altri quattro sbarchi con un minimo di 15 e un massimo di 58 immigrati irregolari. Tutti i clandestini sbarcati sono stati portati all’hotspot (appena svuotato con le navi quarantena), dove ci sono al momento oltre 250 immigrati a fronte di una capienza massima di 192 ospiti.

Accordi inutili, dalla Tunisia arrivano di continuo imbarcazioni

Il governo giallofucsia mostra ancora una volta di non avere alcuna intenzione di fronteggiare l’invasione e l’emergenza sanitaria che comportano i continui sbarchi di immigrati irregolari, spesso positivi al coronavirus. I motoscafi, i gommoni e i barchini di fortuna che partono dalla coste della Tunisia – altro che accordi di Di Maio e Lamorgese con le autorità locali a suon di milioni per fermare gli sbarchi – in direzione delle nostre coste hanno vita facile con il mare calmo. Una volta attraversato il canale di Sicilia, possono sbarcare indisturbati, anche senza l’aiuto delle navi Ong. Anche perché, appunto, i porti sono aperti per chiara volontà del governo Conte, contro cui da tempo si scaglia l’opposizione, accusandolo di favorire l’invasione e il business dell’accoglienza. La situazione è esplosiva, con diversi sindaci – anche di centrosinistra – e il presidente della Regione Nello Musumeci sul piede di guerra contro il governo centrale.

Forza Italia: “Governo continua a negare emergenza sbarchi”

“Gli sbarchi non si fermano: l’hotspot di Lampedusa è di nuovo pieno oltre la capienza, altri 25 migranti sono stati accolti a Pozzallo, mentre la Open Arms sta arrivando verso le nostre coste con altri 276 migranti a bordo. Il governo continua a negare l’emergenza, ma nascondere la realtà non serve a nulla: gli accordi con la Tunisia hanno prodotto risultati insoddisfacenti e l’Europa interviene solo quando è troppo tardi, come in Grecia. L’immigrazione senza controllo porta solo tensioni e disastri umanitari“, è l’allarme lanciato dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.

Adolfo Spezzaferro