Roma, 17 mar – Matteo Salvini attacca la Bce. Giocando forse una partita “facile”, vista l’ossessione della Banca centrale europea per il rialzo continuo dei tassi di interesse, proseguito anche nel mese di marzo.

Salvini contro la Bce: “Le loro scelte sono fallimentari”

Come riporta l’Ansa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini se la prende con la Bce, ed è difficile dargli torto. Il leader della Lega afferma come proprio le scelte della Banca di Bruxelles siano “fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese, non lo dice Salvini ma lo dicono i fatti”. Il titolare del dicastero ha espresso queste dichiarazioni su Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch’io. Poi ha aggiunto: “Speriamo che la signora Lagarde interrompa il suo furore aumentistico altrimenti per una impresa o una famiglia chiedere un mutuo diventerà impossibile”.

Cosa sta accadendo

Allo scopo – ufficiale – di abbassare l’inflazione fino alla soglia del 2%, il presidente della Bce Christine Lagarde e tutti i suoi collaboratori hanno iniziato da mesi una guerra senza quartiere contro i tassi di interesse alti. Il che naturalmente rende sempre più proibitiva qualsiasi richiesta di prestito, che sia per gli investimenti di un’impresa o per il pagamento tramite mutuo di una casa. Analisti finanziari avevano previsto solo qualche settimana fa che questa ossessione della Bce sarebbe potuta durare addirittura fino a luglio, oggi c’è un quadro diverso nell’ambitio di una situazione che sembra molto mutevole. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, infatti, i mercati ora tendono a pensare che la situazione dovrebbe volgere verso la fine. Il tutto mentre, come hanno riportato i sondaggi di ieri, una famiglia italiana su quattro ha paura di non riuscire ad estinguere il proprio mutuo.

Alberto Celletti