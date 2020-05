Roma, 29 mag – E’ ufficiale, la Serie A riparte il 20 giugno. L’annuncio arriva al termine dell’incontro tra il mondo del calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. La data è stata decisa con il premier Giuseppe Conte. Inoltre la Lega di Serie A ha definito le date della Coppa Italia, con le due semifinali di ritorno programmate il 13 e il 14 giugno, la finale il 17 giugno (50 anni dopo Italia-Germania 4-3). A dare l’annuncio il ministro Spadafora, che a conclusione del vertice in videoconferenza con tutte le componenti della Figc durato una quarantina di minuti, e dopo aver consultato Conte. “E’ giusto che il calcio riparta, così come tutto lo sport. La serie A riprende il 20 giugno, il mio auspicio è che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia” aveva detto il ministro grillino, con la Lega Serie A che di lì a poco ha ufficializzato la ripartenza della coppa nazionale.

L’ok del Comitato tecnico scientifico

A dare l’ok alla ripresa delle gare – che, sia chiaro, saranno a porte chiuse – è stato il Comitato tecnico scientifico sulla base della curva dei contagi. Resta comunque “l’obbligo della quarantena di un soggetto positivo e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra”. “Alla luce di tutti i discorsi fatti ho detto alla Figc che se ci trovassimo di fronte a una nuova emergenza e la curva dovesse cambiare, mi auguro ovviamente di no – ha chiarito Spadafora – è naturale che si sospende tutto. La Figc mi ha rassicurato che esiste un piano B, con playoff e playout, ma anche un piano C con la chiusura definitiva e la cristallizzazione della classifica“.

Oggi il calendario: sono 127 le partite da giocare

Ora non resta che mettere mano al calendario delle gare ancora da disputare. L’assemblea di Lega di oggi stabilirà se si ripartirà con i recuperi della 25esima giornata oppure con l’intera 27esima giornata e ufficializzerà i nuovi orari delle gare (ossia 17.15, 19.30 e 21.45). In totale, sono 127 le partite da giocare: le ultime dieci giornate, quattro recuperi e tre sfide di Coppa Italia. Dunque ci sono 44 giorni, con tredici giornate precise tra weekend e turni infrasettimanali. A quanto pare, il campionato dovrebbe concludersi entro il 2 agosto, data in cui ripartirebbero Champions ed Europa League. Anche se la Uefa ha chiarito che il 2 agosto è una data indicativa. Il 20 riparte anche la Serie B. Ma con le regole del distanziamento sociale non si potrà tornare allo stadio. “Il mio auspicio è che ci sia un segnale da parte di Sky che possa andare incontro alla volontà di tutti gli italiani di vivere questa ripresa con passione e anche evitando assembramenti in luoghi pubblici per andare a vedere le partite”, è l’auspicio di Spadafora circa la possibilità di vedere le gare in chiaro.

