Roma, 22 mag – L’utero in affitto sarà considerato “reato universale” entro giugno? E’ quanto vorrebbe la maggioranza, con la proposta di legge a prima firma Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia. “Siamo a lavoro per questo”, ovvero per rendere la maternità surrogata un reato universale, ha detto Varchi, che è anche relatrice del testo. Le prime votazioni sul tema inizieranno mercoledì 24 maggio, quando verranno discussi i 20 emendamenti proposti in commissione Giustizia alla Camera. Sono quasi tutti emendamenti avanzati dall’opposizione, in gran parte soppressivi. Altri chiedono invece di recepire la proposta dei sindaci di centrosinistra che vorrebbero procedere alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. L’unico emendamento della maggioranza è di Forza Italia e chiede di aumentare le pene previste per il ricorso alla maternità surrogata all’estero: si prevede da uno a tre anni di carcere.

Utero in affitto reato universale entro giugno? Il governo ci prova

“Non riusciremo ad approvarla mercoledì, in un giorno, ma entro giugno la maternità surrogata come reato universale sarà legge”, assicura Varchi. Si registra quindi un’accelerazione della maggioranza su questo tema. Ricordiamo che in Italia l’utero in affitto è già reato, ma con la nuova legge le pene potrebbero essere inasprite, nel caso in cui dovesse essere approvato l’emendamento presentato da Forza Italia. “Nel nostro Paese questa pratica è un reato, in commissione giustizia si sta affrontando la discussione sulla proposta di legge, che sostanzialmente va a inasprire le pene, da 1 a 3 anni con una multa che va da 600 a un milione di euro, anche per un italiano che lo commette all’estero”. E’ quanto precisato da Patrizia Marrocco, deputato di Forza Italia.

“Ci sono pseudo agenzie o società di vendita su catalogo di bambini – afferma la parlamentare – in cui si paragona il figlio ad un prodotto con scadenza, addirittura se entro due anni il bambino muore la coppia può ricominciare l’iter gratuitamente. Un bambino ha il diritto ad avere dei genitori, deve essere il soggetto del nostro amore, non l’oggetto. Dunque, perché non l’adozione anziché la maternità surrogata? L’adozione è un percorso bellissimo e giusto ma le procedure vanno snellite e lo dico da persona consapevole”.

Alessandro Della Guglia