Roma, 29 mar – “Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile“. A rivelarlo è il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei (Lega), a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire“, fa presente Medusei.

“Vaccino Johnson & Johnson in Italia a metà aprile per la vaccinazione di massa”

“Il commissario” Figliuolo “ha detto che i nuovi vaccini Johnson & Johnson dalla seconda metà di aprile arriveranno in Italia. Lo ha confermato dopo la visita di questa mattina a Genova. Saranno destinati alla vaccinazione di massa su cui poi bisognerà attendere anche le indicazioni dell’Aifa“, spiega il presidente del Consiglio regionale ligure. “Oltre alla vaccinazione spero venga anche implementato l’uso degli anticorpi monoclonali e delle terapie domiciliari. La speranza è che arrivino più vaccini, le problematiche ci sono e c’è da recuperare il tempo perso“, aggiunge Medusei.

Il vaccino è monodose. Permetterà di accelerare la campagna vaccinale

Il vaccino elaborato da Johnson & Johnson, big pharma Usa, può contare su un grande vantaggio competitivo sui rivali: viene somministrato in un’unica dose, senza richiami. Dote che soprattutto dovrebbe imprimere una accelerazione al piano vaccini. Emer Cooke, direttore dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ricorda che “il vaccino J&J Janssen ha dimostrato di avere un’efficacia al 67% in uno studio con 44mila persone. E’ il primo vaccino a dose unica autorizzato nell’Unione europea”.

Adolfo Spezzaferro