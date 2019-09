Roma, 27 set – Il Partito Democratico non ne vuole sapere del vincolo di mandato nel patto di governo chiesto dal capo politico del M5S Luigi Di Maio all’indomani della defezione della senatrice Vono, passata a Italia Viva di Renzi. Il timore di Di Maio è che ci siano altri transfughi. Ecco perché rilancia un “classico” del Movimento. Ma la proposta è stata respinta dagli alleati del governo giallofucsia, perché la Costituzione non si tocca. Parlando con la stampa a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, ieri il ministro degli Esteri ha prima ricordato a quanti tra i parlamentari pentastellati avessero in mente di abbandonare il gruppo, che “c’è una multa da 100 mila euro”, per poi rivelare una sua preoccupazione più in generale: “Dobbiamo mettere fine al mercato delle vacche – ha detto Di Maio – sia dei parlamentari che passano nei gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare. Credo sia giunto il momento in Italia di introdurre il vincolo di mandato, ne parlerò col Pd”. La risposta è arrivata a stretto giro da entrambi i capigruppo dem, ed è stata totalmente negativa.

Marcucci: “Assenza del vincolo di mandato è sancita dalla Costituzione”

Il capogruppo a Palazzo Madama Andrea Marcucci ha citato la Costituzione con un tono assolutamente polemico: “Mi auguro che Di Maio – ha detto – avesse voglia di scherzare, quando ha detto che parlerà con il Pd per introdurre il vincolo di mandato. L’assenza di esso, sancita dalla Costituzione, ha ancora un valore importantissimo. Almeno fino a quando esisteranno partiti aziendali – ha rincarato la dose – l’articolo 67 (relativo proprio al vincolo di mandato, ndr) garantisce una libertà di azione necessaria per poter svolgere le proprie funzioni senza pressioni e ricatti esterni“.

Orlando: “Costituzione non si scrive a seconda delle ragioni contingenti di una forza politica”





“La Costituzione è una Carta sacra, che non si scrive a seconda delle ragioni contingenti di questa o quella forza politica”, è l’avvertimento lanciato dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando. Insomma, bene ragionare su meccanismi “per disincentivare il trasformismo, magari guardando ai Regolamenti parlamentari, ma – ha spiegato Orlando ai microfoni di SkyTg24 – non sono convinto che per lo scontento di una singola forza per un fenomeno che, in quel singolo momento, la colpisce si possa riscrivere la Costituzione, scritta – ha sottolineato – perché non ci fossero in Parlamento marionette manovrabili dall’esterno“.

Critiche anche dall’opposizione

Anche dall’opposizione si sono levate critiche alla proposta di Di Maio: il deputato di Forza Italia Osvaldo Napoli ha bollato come “fesserie” le parole del titolare della Farnesina, e la sua collega di partito Lorena Milanato le ha definite addirittura “liberticide“. Il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha bocciato senza appello tale ipotesi, evocando la “fine della democrazia rappresentativa“. Pizzarotti: “Gli frana la terra attorno e vorrebbe una democrazia illiberale” Dal canto suo, il vicepresidente della Camera e deputato di Italia viva Ettore Rosato, citando l’ex compagno di partito Marcucci, ha sottolineato la necessità di “non fare male alla Costituzione”. Chi ci è andato giù pesante è il leader di Italia in comune e sindaco di Parma Federico Pizzarotti che ha attaccato il suo ex compagno di partito Di Maio: “Siccome gli frana la terra attorno, vorrebbe correre ai ripari rendendo l’Italia una democrazia illiberale, introducendo il vincolo di mandato. Dopo l’abolizione della povertà e quest’altra sparata – è l’attacco di Pizzarotti – quante castronerie siamo costretti a sentire ancora dal ministro Di Maio?”. Rampelli: “Di Maio si è svegliato” Ivece non sembrano contrari alla proposta del vincolo di mandato i parlamentari di Fratelli d’Italia: “Di Maio si è svegliato – ha dichiarato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli – adesso però ci spiegasse perché ha votato contro gli emendamenti di FdI sulla modifica all’articolo 67 della Costituzione“. Una cosa è certa: Di Maio è preso dalla preservazione, dalla conservazione del potere, nel suo esercizio di potere. Un po’ meno – almeno in questa fase – dal bene dei cittadini, che invece dovrebbe essere la sua bussola, come spesso ripetuto da lui stesso. Adolfo Spezzaferro

