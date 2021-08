Nel mondo del web i servizi di Web Hosting sono molto noti ed hanno un’importanza indiscussa, ma di cosa si tratta esattamente? Come operano le aziende che li offrono? Come deve comportarsi il cliente per procurarseli? Cerchiamo di rispondere in maniera dettagliata a queste domande.

Che cos’è il Web Hosting?

Bisogna anzitutto premettere che per mettere in rete un sito Internet, che si tratti di un blog, un sito aziendale, un e-commerce o altro ancora, è fondamentale ospitarlo in uno spazio server.

Ci si può dotare di un server di proprietà, ma questa soluzione è particolarmente costosa, oltre a comportare grandi responsabilità a livello tecnico, di conseguenza nella grande maggioranza dei casi si fa riferimento appunto ai servizi hosting.

Società specializzate, offrendo servizi di Web Hosting, di fatto ospitano i siti web dei clienti sulle loro infrastrutture, offrendo ai clienti tutte le garanzie del caso.

Non tutti i servizi di Web Hosting sono uguali: i “pacchetti” disponibili sono molteplici e personalizzabili in relazione alle proprie esigenze, ad esempio in relazione ai volumi di ricerca che si prevede di dover gestire.

Il servizio Web Hosting è dunque necessario per collocare un sito web in uno spazio server idoneo, ma come si può fare per procurarsene uno? Scopriamolo subito.

Come si acquista un servizio di Web Hosting

Nel momento in cui si sceglie di realizzare un nuovo sito Internet, è necessario scegliere, per il medesimo, il dominio, ovvero sostanzialmente il nome con cui verrà messo in rete (il dominio di questo sito, per intenderci, è ilprimatonazionale.it).

Gli step da compiere sono fondamentalmente 3: scegliere un dominio, verificare che non sia già occupato e acquistare il pacchetto hosting, ma nei siti web delle società che offrono tali servizi, tali operazioni possono essere eseguite con un unico click.

Dando un’occhiata alla homepage del sito Internet ufficiale dell’azienda https://www.tophost.it/ si può notare come vi sia un semplice box di ricerca in cui inserire il dominio di interesse; con un semplice click si potrà sapere immediatamente se esso è disponibile e, in caso affermativo, procedere altrettanto agevolmente all’acquisto del pacchetto.

Come si diceva, le opportunità di scelta per quel che riguarda le caratteristiche dei pacchetti hosting sono tantissime e possono essere facilmente opzionate, di conseguenza non deve stupire che, a variare in maniera importante, sono anche i prezzi; a livello generale, ad ogni modo, si tratta di tariffe ampiamente accessibili per qualsiasi tipo di progetto.

Altre informazioni utili

Nella grande maggioranza dei casi le società che offrono servizi di Web Hosting e i relativi clienti pongono in essere dei contratti di durata annuale, non a caso i prezzi sono specificati su base annua, o al più su base mensile, e al termine di tale lasso temporale annuale il cliente è libero di scegliere di rinnovare o meno quanto acquistato.

Il servizio può essere acquistato con pochi semplici click, all’insegna della massima praticità, ed è importante sottolineare che le migliori aziende che offrono spazi hosting assicurano ai loro clienti dei servizi di assistenza professionale che possono rivelarsi provvidenziali nelle circostanze più disparate, dalla scelta del dominio più adatto al proprio progetto fino alla soluzione di eventuali problematiche tecniche.