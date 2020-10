Perché approfittare del web per risparmiare nell’acquisto dell’auto? Come usare la rete per coniugare la serenità di una qualità certificata alla massima competitività del prezzo? La vendita tradizionale e quella digitale oggi si fondono, e ciò riguarda anche il settore dell’automotive, aprendo nuove opportunità di risparmio per l’automobilista più attento al cambiamento. Ecco come risparmiare.

Anche in Italia ormai diversi concessionari hanno puntato su un’offerta ibrida, on e offline. Che tiene conto del bisogno di sconti e promozioni che caratterizza la domanda del mercato digitale, senza trascurare quelle garanzie indispensabili per l’acquisto in tranquillità dell’auto.

La loro offerta sul web è solitamente contraddistinta da prezzi più bassi rispetto a quelli applicati nei tradizionali showroom. Questo perché è possibile puntare sull’appetibilità della proposta e quindi su importanti volumi di vendita. In molti sono attratti dalla possibilità di portarsi a casa l’auto desiderata risparmiando diverse migliaia di euro, sia sul nuovo che sull’usato.

È fondamentale però la selezione. Ben accetti solo concessionari affidabili, che hanno investito seriamente sulla propria presenza nel mondo digitale. Il classico sito vetrina non basta. Il portale ufficiale deve essere user-friendly, presentare schede prodotto accurate e specificare chiaramente le condizioni di vendita, come un vero e proprio e-commerce. Altrimenti si rischia di andare incontro a brutte sorprese.

Sconti, promozioni e altri vantaggi dell’acquisto auto online

Il risparmio è indiscutibile. Le concessionarie che hanno investito su efficaci strategie di vendita sul web presentano sconti sui prezzi di listino e offerte vantaggiose anche sull’usato. Particolarmente interessante la seconda opzione perché, a differenza delle transazioni tra privati, unisce la convenienza alle garanzie tipiche dell’acquisto in concessionaria. E per mettersi a riparo da qualsiasi rischio, basta l’accortezza di selezionare solo auto con chilometraggio certificato.

Non basta. Gli operatori specializzati, come il Best Digital Dealer 2020 Trivellato.it, offrono molto più di uno sconto sul prezzo. Periodicamente applicano promozioni che accrescono la competitività dell’offerta: dal Black Friday alla possibilità di prenotare l’auto online.

C’è anche chi regala il passaggio di proprietà (a fronte di una soglia di spesa minima) e propone soluzioni ad hoc per la permuta dell’usato. Più rari, ma senza dubbio pratici, i servizi di consegna dell’auto nella città di residenza e il rimborso delle spese di viaggio per i clienti fuori sede che scelgono di ritirare l’auto in concessionaria.

I preventivi online sono un altro valido motivo per considerare l’acquisto dell’auto via web. Mai più pomeriggi in concessionaria a trattare con il rivenditore. La richiesta avviene in pochi click e nell’arco di qualche ora si possono confrontare numerose proposte. Una soluzione facile, veloce e a costo zero.

Ultima, ma non meno importante, la possibilità di documentarsi sulle specifiche tecniche dei nuovi veicoli comodamente da casa. Vengono spesso presentati approfondimenti sui modelli in uscita, le tecnologie implementate dalle case automobilistiche, gli incentivi statali, ecc. Contenuti ad alto valore aggiunto, perché redatti da personale preparato.

Insomma, online oggi è finalmente possibile avere garanzie di qualità e convenienza. Il sogno di ogni vero automobilista alle prese con un nuovo acquisto.