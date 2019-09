In una realtà sempre più protesa verso il mercato internazionale, l’ambito delle traduzioni ha acquisito un ruolo centrale per quanto riguarda l’ambito della comunicazione.Le agenzie di traduzione, nello specifico, sono degli organismi in grado di offrire servizi di traduzione completi che ricoprono tutti i diversi ambiti tematici.Il rapido sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha poi fatto sí che, oltre alle agenzie di traduzione più classiche, nascessero anche agenzie di traduzione online, le quali, pur avendo solitamente una sede fisica, operano per lo più in remoto.

Come fare quindi per scegliere la giusta agenzia di traduzione professionale? Spesso quando si parla di traduzioni si commette l’errore di raggrupparle tutte in un unico ambito e dare per scontato che tutti i traduttori utilizzino lo stesso metodo di lavoro. In realtà sarebbe opportuno, a seconda della tematica, rivolgersi ad un traduttore professionista specializzato nell’argomento specifico e nel linguaggio tecnico necessario. È dunque importante riuscire ad affidarsi al giusto servizio di traduzione professionale in grado di rispondere alle nostre esigenze, in particolar modo quando si tratta di traduzioni importanti per l’ambito lavorativo come strategie di marketing, localizzazione di un sito web oppure traduzioni dettagliate in ambito medico o legale. Gli esperti di Espresso Translations ci spiegano come scegliere l’agenzia di traduzione più adatta alle proprie esigenze.

Come operano





Generalmente un’agenzia di traduzione si avvale di un team di traduttori, ciascuno specializzato in diverse lingue straniere ed in determinati ambiti tematici, ai quali demanda la realizzazione della specifica traduzione richiesta da un cliente. Se in passato esistevano unicamente le agenzie di traduzione con sede fisica, oggi è invece possibile anche affidarsi ad agenzie di traduzione online, le quali operano in remoto servendosi di un team molto ampio di traduttori freelance. Il vantaggio di un’agenzia di traduzioni online come Espresso Translations consiste nel fatto che, proprio grazie al gran numero di collaboratori di cui dispone, è in grado di offrire servizi di traduzione professionale ad ampio raggio e a prezzi assolutamente competitivi.

Più in generale, quando ci si rivolge ad un’agenzia di traduzione professionale, il lavoro viene visionato da un Project Manager, il quale si occupa di catalogate l’argomento del testo ed individuare il traduttore professionista ideale per effettuare il lavoro, oltre che di redigere un preventivo. Una volta approvato il progetto, il testo viene quindi inoltrato al traduttore prescelto, il quale si occuperà di ultimare il lavoro nei tempi concordati.

Se si ha la necessità di una traduzione qualitativamente perfetta, allora in molti casi è possibile includere nel preventivo anche una revisione del testo finale da parte di un secondo professionista, il quale si occuperà di verificare la correttezza grammaticale e concettuale del testo.

Perché rivolgersi ad un’agenzia

Molto spesso chi necessita di una traduzione è combattuto tra la scelta di un traduttore freelance oppure un’agenzia di traduzione. In generale si può dire che non esista una risposta univoca rispetto a questo quesito, in quanto bisogna valutare ogni singolo caso e le singole necessità del cliente. Sicuramente l’agenzia di traduzione, rispetto ad un singolo professionista, ha il grande vantaggio di poter offrire ai propri clienti i servizi apportati da un team di professionisti qualificati. Questo si rivela utile soprattutto quando vengono trattati testi complessi, per cui non si ha più la necessità di ricercare più persone per completare il lavoro, ma si può semplicemente affidare il progetto per intero ad un Project Manager, il quale si farà carico di individuare le figure adeguate per completare il lavoro.

Un altro grande vantaggio delle agenzie, ed in particolare delle agenzie di traduzione online, riguarda le tempistiche di risposta ed esecuzione. Una volta sottoposto a valutazione il testo di cui si necessita la traduzione, possibilemente accompagnato da una spiegazione dettagliata delle richieste e delle aspettative circa il risultato finale, l’agenzia di traduzione è in grado di restituire già dopo poche ore un preventivo dettagliato e affidare il lavoro non appena riceve l’approvazione da parte del cliente.

Un ultimo grande vantaggio delle agenzie di traduzione online riguarda la possibilità di affidare il lavoro a dei traduttori madrelingua, ciascuno dei quali specializzato in uno specifico ambito tematico, in grado quindi anche di localizzare i testi, ossia di riadattarli in lingua tenendo conto della cultura e delle usanze del paese, mantenendo inalterato il messaggio finale.

La convenienza

Molto spesso ci viene chiesto quale sia esattamente il vantaggio di rivolgersi ad un’agenzia di traduzione online. Innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che un’agenzia online dispone di un team di traduttori professionisti madrelingua, ognuno dei quali specializzato in un diverso ambito tematico, a cui vengono affidati i testi al fine di garantire ai propri clienti un trattamento personalizzato a seconda delle singole esigenze. Alcune agenzie si avvalgono di un team di traduttori freelance estremamente ampio con i quali collaborano generalmente in remoto. La delocalizzazione dei collaboratori permette all’agenzia di completare i progetti in maniera professionale ed in tempi brevi senza che questo vada ad influire sul prezzo finale del servizio, riuscendo cosí a mantenere prezzi di traduzione estremamente competitivi.

In ultima analisi, per verificare la professionalità dell’agenzia stessa, è anche possibile informarsi circa i precedenti clienti che hanno affidato con successo i propri progetti all’agenzia presa in esame. Sono molte le qualità che si potrebbero elencare, ma molto spesso il modo migliore per valutare un servizio è testarlo. Soprattutto nel caso in cui si necessiti di una traduzione di un testo lungo ed importante, potrebbe essere quindi vantaggioso procedere prima con una traduzione più breve, di modo da capire nello specifico come opera l’agenzia di traduzione e valutare se questa sia la soluzione ideale alle proprie esigenze.

