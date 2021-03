Il passaggio da un sistema operativo mobile all’altro costituisce spesso una seccatura e questo è il motivo importante per cui spesso molti cercano di rimanere fedeli a uno dei due OS. E sebbene sia Google sia Apple abbiano compiuto sforzi per semplificare la transizione copiando i tuoi contatti, foto e video, non c’è molto che possano fare sui dati delle app di terze parti come l’usatissimo whatsapp. È qui che entra in gioco MobileTrans di Wondershare.

Con MobileTrans, puoi trasferire tutti i dati di whatsapp e di altre app da un iPhone a un telefono Android e viceversa. Non solo, MobileTrans può guidarti attraverso l’intera esperienza di cambiare telefono senza sforzo copiando oltre 17 tipi di file, inclusi musica, note, video e contatti.

WhatsApp è l’app di messaggistica preferita da oltre un miliardo di persone e trasferire tutti i file e le conversazioni che hai accumulato nel tempo lì in modo sicuro è vitale. Con il trasferimento WhatsApp di MobileTrans, puoi spostare i tuoi file tra dispositivi Android e iOS in modo affidabile.

Un software che funziona anche per il trasferimento da WhatsApp Business

Ma MobileTrans ha fatto un ulteriore passo avanti: offre anche trasferimenti per WhatsApp Business, la versione dell’app dedicata alle aziende e agli utenti professionali. La cosa ancora migliore è che MobileTrans ha deciso di rendere il trasferimento di WhatsApp Business un aggiornamento gratuito per tutti i piani esistenti.

MobileTrans può aiutarti dunque a trasferire da un sistema operativo all’altro whatsapp e molto altro, con facilità e senza perdere nulla nel processo. Gli utenti condividono ricordi preziosi tramite WhatsApp e custodiscono lì conversazioni che sarebbe un peccato perdere. Per assicurarti che i tuoi file vengano trasferiti in modo sicuro dal tuo iPhone al tuo dispositivo Android, MobileTrans ha creato una guida facile su come trasferire WhatsApp da iPhone ad Android con quattro diverse modalità che puoi utilizzare per la transizione.

La guida che ti abbiamo linkato elenca anche tutti i pro ei contro di ciascuno dei metodi descritti per trasferire WhatsApp da iPhone ad Android. Quale sceglierai. dipende principalmente da quanto sei esperto di tecnologia, ma solo MobileTrans offre un software per tutte le tue esigenze di trasferimento multipiattaforma.

Le soluzioni software MobileTrans ti risparmieranno l’ansia derivante dal dover trasferire tutti i tuoi file da Android a iPhone o viceversa. Non è qualcosa che devi fare tutti i giorni, ma quando arriva il momento, è importante assicurarsi che sia fatto correttamente. E quella sicurezza è ciò che ti offre MobileTrans.