Costruire un impianto elettrico significa realizzare un sistema sicuro che possa fornire energia a un’abitazione o a un intero edificio. Tutti i progetti devono tener conto delle più recenti direttive CEI in fatto di efficienza e affidabilità, disposizioni che impongono l’utilizzo di prodotti a norma e certificati. Che l’impianto sia condominiale o industriale, con funzioni di base o rispondente alle più recenti soluzioni in fatto di domotica, la soluzione è quella di affidarsi a marchi controllati e all’avanguardia; oggi, tra le proposte del settore, la migliore è quella offerta da Rs Components , il web store, leader in tutto il mondo, in grado di fornire la risposta giusta a piccoli e grandi problemi di impiantistica elettrica, di automazione e di controllo.

Impianti elettrici: i migliori prodotti a portata di mano

Con i suoi oltre 600 mila prodotti in stock e la possibilità di poter attingere a numerosi rifornimenti in tutta Europa, Rs Components garantisce la vendita e la distribuzione di qualsiasi componente elettrico. I brand disponibili nello store sono più di 2500, selezionati tra quelli più noti tra gli esperti del settore e i prezzi sono sempre competitivi. Naturalmente, acquistare un prodotto su Rs Components consente di sfruttare tutti i vantaggi offerti da un negozio online: basta recarsi sul portale, inserire nell’apposita casella di ricerca in nome dell’articolo e individuare tutte le scelte presenti nello store. Le proposte possono essere, inoltre, confrontate e valutate in un’apposita sezione di riepilogo, che ne evidenzia prezzo, dimensioni e specifiche tecniche.

I vantaggi di RS Components

Per ogni componente elettronico presente su Rs Components, è possibile valutare il costo unitario e il numero dei pezzi consegnabili in 24-48 ore. Ma se il quantitativo non dovesse essere sufficiente, il portale fornisce in tempo reale informazioni su ordini maggiori, indicando la quantità di prodotti presenti nei magazzini dislocati in tutta Europa e il tempo necessario per riceverli. Gli articoli online sono tutti corredati da manuale d’uso in PDF da consultare o scaricare, ma è inoltre possibile accedere a una scheda con tutte le specifiche del prodotto, oltre a informazioni sul paese di provenienza e a eventuali dichiarazioni di conformità.

Servizi per il cliente

Acquistare online su Rs Components significa poter valutare e controllare i costi con ordini mirati. Tutto merito del sistema di eProcurement, che può connettersi perfettamente con quello del cliente, offrendo cataloghi online sempre completi, un innovativo sistema di ricerca e tutti gli aggiornamenti sui prezzi, variabili in base alle offerte e ai volumi di spesa. Il processo consente, inoltre, di gestire in maniera completamente digitale le informazioni su acquisti e fatturazione, con un significativo risparmio di tempo e di denaro nella gestione dell’intero processo. Per usufruire di tutti questi servizi, basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale e creare, in pochi, semplici passi, un account personale. In fase di iscrizione, si potranno inserire, oltre all’indirizzo di spedizione e la ragione sociale, i dati fiscali e le informazioni per la fatturazione elettronica che permetteranno di semplificare tutti i processi successivi.

Acquistare online: qualità, semplicità e risparmio

Coloro che decidono di sottoscrivere un profilo cliente su Rs Components possono usufruire di numerosi vantaggi. In fase di ordine è infatti possibile stabilire se ricevere l’intero quantitativo di merce nell’immediato o predisporre l’invio di volumi più piccoli in successive spedizioni: si può così bloccare il prezzo in un momento particolarmente favorevole o, nel caso di un ordine di grande entità, usufruire di costi più bassi per un periodo di tempo più ampio. Le date di consegna disponibili nell’arco di dodici mesi sono in tutto dieci e le tempistiche sono sempre scelte dal cliente. E il vantaggio è immediato: ricevere la merce in piccoli quantitativi, significa risparmiare sulle spese di immagazzinamento di materiale non utilizzato. Ordinare su Rs Components, naturalmente, è molto semplice: il metodo più immediato è quello che consente di effettuare un ordine seguendo la procedura via web, ma si può inviare la richiesta anche via fax, via e-mail o contattando il customer care telefonicamente.