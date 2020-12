Nella storia dell’uomo, non è esistito un solo periodo in cui l’evoluzione sociale, da un punto di vita di nuove scoperte, invenzioni e innovazioni, non abbia portato a dei progressivi cambiamenti della civiltà e del nostro modo di vivere. Se tutto ciò è sempre stato vero, negli ultimi decenni questa serie di mutamenti ha subito una repentina accelerazione a causa della sorprendente innovazione tecnologica: dall’avvento di internet nelle nostre vite, tutto ha iniziato a cambiare con una rapidità impressionante. A questo, si è aggiunta la diffusione capillare della tecnologia mobile, che ha reso tutti, sia nella vita privata che in ambito lavorativo, perennemente iperconnessi.

La tecnologia nella nostra vita, privata e lavorativa

Se già osservando chiunque nella vita di tutti i giorni è evidente come gli smartphone e i tablet rappresentino un elemento ormai imprescindibile anche solo semplicemente del nostro tempo libero, da un punto di vista professionale il processo evolutivo in ambito digitale e tecnologico procede ormai con una velocità inarrestabile. Tutte le aziende, in qualsiasi settore si trovino ad operare, sono ormai coinvolte in questi meccanismi senza i quali non sarebbe possibile rimanere al passo coi tempi da un punto di vista produttivo, di comunicazione e di funzionalità. Molte di queste, poi, si trovano a lavorare strettamente in ambito digitale, con un indotto di enormi proporzioni.

La tecnologia e il lockdown

Il periodo storico che stiamo vivendo è sicuramente molto difficile per diversi motivi. La crisi economica globale che da diversi anni ha colpito molti paesi sicuramente rappresenta un freno importante. A questo, si è aggiunta, in questo 2020, l’emergenza sanitaria che sta riguardando l’intero globo e che, oltre all’aspetto umano relativo alla diffusione del Covid 19, ha inevitabilmente coinvolto tutti i settori produttivi mondiali. Per mesi siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa, senza poter uscire se non per motivi di necessità ed urgenza. Ora, terminata la prima fase di lockdown della scorsa primavera, ci siamo ritrovati, con l’arrivo dell’inverno, in una nuova fase in cui la curva del contagio è tornata a risalire pericolosamente, e il livello di attenzione è tornato a salire in modo rilevante.

Investire in nuovi server per rimanere al passo coi tempi

È proprio in un periodo come questo che le aziende hanno scoperto, ancor di più, l’importanza dei procedimenti informatici e digitali, i quali consentono a quelle attività che si muovono nel settore di continuare ad operare in modo efficiente e, anzi, vedendo crescere il proprio successo ed i propri risultati, potendo mantenere la medesima produttività. Questo è il momento giusto per investire in nuove tecnologie, e per chiedersi qual è il server più conveniente per la tua azienda, quello che sia in grado di fornirci le migliori prestazioni con il miglior rapporto fra qualità e prezzo. Inoltre, in una fase storica come quella che stiamo attraversando, tante aziende si stanno rivolgendo a fornitori italiani, sia per l’elevata qualità dei prodotti e servizi offerti che per favorire un’economia che, in questo modo, è in grado di non fermarsi e continuare a rimanere altamente produttiva.