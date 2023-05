La tecnologia moderna sta rivoluzionando quasi ogni campo della vita. Dalla scienza medica alla scienza spaziale, affari, marketing e motori di ricerca, la tecnologia sta trasformando tutto.

Tuttavia, oggi discuteremo solo dell’impatto della tecnologia su Internetricerche.

In questo articolo, esploreremo come le diverse tecnologie stanno migliorando i risultati di ricerca e aiutando gli utenti a trovare le informazioni accurate di cui hanno bisogno.

Quindi, senza alcun indugio, veniamo al punto!

Impatto della tecnologia sulla ricerca in Internet

Qualche anno fa, i motori di ricercaerano meno precisi di lo sono ora. Fornivano molti risultati irrilevanti rispetto alle query degli utenti. Inoltre, c’era un solo modo per cercare qualsiasi informazione.

Tuttavia, la tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale, ha avuto un forte impatto sui motori di ricerca.

Dai un’occhiata all’impatto della tecnologia sulle ricerche su Internet!

Risultati di ricerca migliorati

La più grande benedizione della tecnologia in questo campo è che ha migliorato i risultati della ricerca. Ora gli utenti ottengono solo le informazioni che desiderano. Se le loro parole chiave non sono imprecise, otterranno ciò che cercano.

I motori di ricerca sono addestrati per analizzare le query degli utenti e fornire i risultati migliori e più pertinenti. Anche al giorno d’oggi, moltidomande che potrebbero essere più chiarepuò portare le persone ai risultati desiderati.

Ad esempio, se cerchi “Premier League Table” su Google. Ti mostrerà la tabella della campagna corrente, che è l’intenzione alla base delle domande di molti utenti.

Sebbene la query di ricercadeve essere chiarito poiché non specifica la tabella per quale particolare anno, il risultato è accurato. Per questo, Google utilizza la tecnologia Machine Learning che lo aiuta a fornire risultati in base agli utenticomportamento e preferenze.

Stabiliti nuovi metodi di ricerca

Grazie alla tecnologia, gli utenti ora non devono fare affidamento su ricerche basate su parole chiave per ogni tipo di dati. Invece, possono anche utilizzare altri metodi, tra cui immagini e audio. Questo non era possibile qualche anno fa.

Questi nuovi metodi di ricerca sono più affidabili e molto migliori sotto molti aspetti. Quindi impariamo a conoscerli!

Ricerca vocale

La ricerca vocale è una tecnica di ricerca relativamente nuova. Con questa tecnica, qualsiasi utente può cercare qualsiasi cosa parlando. Ad esempio, se vuoi conoscere le migliori scarpe della tua città o cercare una canzone con una delle sue battute. Basta visitare i motori di ricerca che forniscono la funzione di ricerca vocale, fornire input audio e rimarrai stupito nel vedere che la cosa che hai cercato sarà sullo schermo.

Ricerca immagini

Ora puoi utilizzare le immagini come query di input come testo e voce. Recentemente sono stati sviluppati molti strumenti e motori di ricerca inversa ricerca per immagini che consentono agli utenti di utilizzare le immagini come query di input. Analizzano le immagini di input e mostrano immagini simili sugli schermi degli utenti.Usando IL ricerca tramite immagine tecnica, gli utenti possono ottenere maggiori informazioni su alcune immagini, trovare immagini simili, individuare le loro immagini rubate ed evitare vari tipi di truffe.

Personalizzazione

La tecnologia consente inoltre ai motori di ricerca di fornire risultati personalizzati agli utenti. Se ricordi i primi tempi, quando gli utenti dovevano cercare qualcosa in una particolare località, dovevano menzionare il nome del luogo. Ora gli utenti non hanno bisogno di menzionarlo.

Invece, i motori di ricerca sanno quali risultati stanno cercando gli utenti e mostrano risultati personalizzati.

IL Aggiornamento sui piccioni da Google nel 2014 ha reso possibile tutto questo. Con questo aggiornamento, Google ha iniziato a mostrare i risultati in base alla località degli utenti. Quindi ora, se sei seduto a Perth e vuoi conoscere i migliori ristoranti della città, raramente vedrai risultati di ricerca tra i primi dieci fuori città.

Inoltre, i motori di ricerca forniscono risultati in base alla cronologia delle ricerche degli utenti, alle preferenze ecomportamento. È così che offrono un’esperienza utente eccezionale.

Algoritmi di ricerca migliorati

Recentemente sono emerse diverse tecnologie che hanno migliorato gli algoritmi dei motori di ricerca. Ad esempio, quello di Google Aggiornamento BERT Il 2019, che ha permesso a Google di comprendere le query degli utenti molto meglio che mai, è stato possibile solo grazie alla tecnologia Natural Language Processing.

Allo stesso modo, i motori di ricerca utilizzano anche molte altre tecnologie che migliorano i loro algoritmi e forniscono agli utenti la migliore esperienza che meritano. Queste tecnologie aiutano i motori di ricerca a individuare quali siti Web hanno contenuti più pertinenti alla query e quali no.

Risultati ottimizzati per dispositivi mobili

In questi giorni, miliardi di persone utilizzano Internet utilizzando i propri dispositivi mobili. Tuttavia,solo alcunisito web i proprietari prendono cura degli utenti mobili. Progettano i loro siti Web solo in base agli utenti desktop. Perciò,gli utenti mobili hanno bisogno di aiuto per trovare informazioni quando visitano tali siti web. Cosìdesidera evitare di rivisitare tali siti web.

Tuttavia, per aiutare gli utenti a visitare solo siti web ottimizzati per i dispositivi mobili, gli algoritmi dei motori di ricerca sono stati aggiornati. Questi algoritmi utilizzano la tecnologia di apprendimento automatico e alcune altre tecnologie per scoprire se il design del sito Web è reattivo o meno. Se il web designè reattivo, lo faranno mostrarli agli utenti mobili. È così che i motori di ricerca offrono un’esperienza migliore ai propri utenti e non perdono tempo a navigare in siti Web che potrebbero non fornire loro alcuna informazione.