Se siete alla ricerca di un regalo perfetto per questo periodo di didattica a distanza e smart working, o se siete voi stessi ad aver bisogno di un dispositivo tecnologico che supporti il vostro studio o il vostro lavoro, ma non volete spendere troppi soldi, allora gli iPad usati e ricondizionati sono ciò che fa per voi.

L’iPad è lo strumento perfetto per chi desidera un dispositivo Apple estremamente comodo da portare con sé e da utilizzare ovunque, ma senza rinunciare alle caratteristiche di un computer. Infatti, possiamo affermare che oggi l’iPad potrebbe tranquillamente sostituire il computer, grazie ai suoi numerosi accessori.

Ovviamente, ci si chiede perché acquistare un iPad usato.

I motivi per orientarsi verso questa scelta sono diversi: in primis, perché si ottiene un prodotto praticamente nuovo (fatta eccezione per qualche eventuale piccolo segno di usura) ad un prezzo nettamente inferiore, con circa l’80% di convenienza in più rispetto a un iPad nuovo.

Inoltre, acquistare un iPad ricondizionato è una scelta etica e sostenibile, che permette di diminuire le tonnellate di rifiuti elettronici che si producono ogni anno.

A ringraziarvi saranno quindi l’ambiente e il vostro portafoglio.

Per avere la certezza che si sta acquistando degli iPad usati che funzionano alla perfezione, bisogna ricorrere a portali certificati come www.smartgeneration.it, sul quale troverete un vasto catalogo di dispositivi tra i quali scegliere e tanti modelli di iPad, dall’iPad Air al Mini, fino al modello Pro, tutti a prezzi vantaggiosi e con sconti fino al 50% del prezzo di listino.

iPad usati: come funziona Smart Generation

Ma chi c’è dietro Smart Generation?

Smart Generation è un’azienda siciliana che dal 2015 si occupa di recuperare (da privati e da aziende) dispositivi tecnologici usati di tutti i tipi e venderli nel loro e-commerce: vende oltre 15 mila prodotti all’anno tra smartphone, iPad e computer ricondizionati.

Per scegliere ancora più consapevolmente, l’azienda divide i prodotti in vari gradi estetici, in base alle condizioni di ognuno di questi, allegando anche delle foto per essere trasparenti al massimo nei confronti dei clienti.

Il successo di Smart Generation è dato, oltre che dai costi molto convenienti, anche dalla cura e dall’attenzione che viene messa su ogni singolo prodotto da ricondizionare.

Prima di essere messo in vendita, infatti, il prodotto viene sottoposto a tre minuziosi processi.

Il primo processo sono le verifiche dell’hardware, nelle quali i tecnici specializzati AASP controllano tutti i componenti interni, verificandone la funzionalità e sostituendoli in caso di malfunzionamento.

Successivamente, è il momento delle verifiche software, che comprendono l’inizializzazione del dispositivo, l’installazione dell’ultima versione del sistema operativo e oltre 40 test eseguiti manualmente.

Se tutto è andato per il verso giusto e i testi sono stati superati, il prodotto può passare alla fase di pulizia esterna e interna, durante la quale viene pulito profondamente utilizzando degli strumenti all’avanguardia.

Per testimoniare che il prodotto è stato revisionato e sottoposto al processo descritto sopra, l’azienda applica un sigillo di garanzia che dovrà rimanere sempre intatto durante il periodo di garanzia.

A proposito di garanzia, un altro punto forte di Smart Generation è la grande disponibilità nei confronti dei clienti.

Infatti, tutti i prodotti, iPad usati compresi, sono coperti da una garanzia di 12 mesi che può essere estesa fino a 24 mesi e si hanno ben 14 giorni per restituire il prodotto gratuitamente.

Inoltre, Smart Generation accetta tutte le principali carte di credito o prepagate, anche PayPal ed è possibile pagare in contrassegno fino a 2000 euro, oltre che richiedere finanziamenti a tassi agevolati fino a 12 rate mensili.

Come abbiamo visto, sono diversi i motivi per cui acquistare un iPad usato: è la scelta migliore che possiate fare, per voi stessi e per l’ambiente.