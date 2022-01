Tra transizione al 5G in Italia è già cominciata, anche se ci vorranno ancora alcuni anni per riuscire a diffondere questa nuova tecnologia in tutto il Paese. Anche se in molti sono convinti che le differenze in termini di connettività saranno scarse, in realtà quella del 5G rappresenterà una vera e propria rivoluzione e andrà ad influenzare in modo positivo tutti i settori. Le conseguenze dell’avvento di questa nuova tecnologia dunque saranno significative e consentiranno a moltissime imprese del nostro Paese di ripartire dopo la crisi innescata dalla pandemia. Non solo: il 5G influirà anche sulla vita di ognuno di noi, grazie al fatto che permetterà a tutti di sperimentare nuove tecnologie, sistemi di gestione e di pagamento del tutto smart.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le più significative conseguenze della completa transizione al 5G in Italia.

Le conseguenze del 5G su siti web e applicazioni

I siti web e le applicazioni saranno sicuramente tra le prime a manifestare i segnali positivi dovuti a questa nuova tecnologia. Grazie al 5G infatti sarà possibile navigare ad una velocità superiore, il che si traduce in una maggiore possibilità per i portali di implementare servizi, inserire contenuti di spessore e via dicendo.

Conseguenze su siti web e app di scommesse

Le conseguenze del 5G sui siti web e le app per effettuare scommesse sportive su Android o iOS sono già evidenti: la tematica si può approfondire all’indirizzo www.sitiscommesse.com/apps/ dove sono già presenti diverse applicazioni specifiche. Nel prossimo futuro però saranno introdotte delle migliorie non indifferenti e gli stessi utenti avranno la possibilità di effettuare le proprie scommesse in modo più sicuro, veloce e performante, ovunque si trovino. La transizione verso le app e l’aggiunta di metodi di pagamento 100% digitali hanno già portato ad un significativo incremento del traffico web sulle app di scommesse sportive, sia Android che iOS. Le betting app diventeranno però ancora più gettonate con la progressiva diffusione capillare del 5G in Italia, come dimostra la recente ricerca effettuata da Paysafe. Quasi la metà degli scommettitori online intervistati ha affermato che aumenterebbe la propria attività con l’introduzione edl 5G. Oltre il 20% di questi ha addirittura dichiarato di voler scommettere anche su altri tipi di sport. A trarne beneficio dunque non saranno solo le app di scommesse sul calcio ma l’intero settore delle scommesse mobile.

Conseguenze sui portali e le app di commercio elettronico

Le conseguenze del 5G si faranno sentire positivamente anche sui portali e le applicazioni del commercio elettronico: i famosi shop online che già attualmente stanno conoscendo un grande successo e che con l’introduzione di questa nuova tecnologia sono destinati a crescere ulteriormente. Anche in questo caso, la possibilità di effettuare pagamenti sicuri al 100% e di fare shopping da qualsiasi luogo, sfruttando nuovi algoritmi di intelligenza artificiale per riuscire ad identificare il prodotto di proprio interesse nel minor tempo possibile, faranno la differenza.

Le conseguenze del 5G sulla smart life

Se osservate in un’ottica più ampia, le conseguenze del 5G si avvertiranno in misura marcata anche su tutti quei settori che si stanno indirizzando sempre di più verso una semplificazione e digitalizzazione completa. Pensiamo ad esempio alle auto a guida autonoma, alle smart home e all’industria 4.0. Grazie a questa nuova tecnologia la presenza del WIFI non sarà più così determinante, perché ci si potrà connettere ad altissima velocità e con prestazioni superiori anche senza una rete dati tradizionale. Ormai ci stiamo abituando ad avere a disposizione dispositivi connessi, programmabili e gestibili a distanza: dalle lavatrici smart per fare il bucato in qualsiasi momento alla domotica integrata in azienda.

La vita di tutti noi sta andando in questa direzione, che ci vede sempre connessi e che necessita di un miglioramento delle prestazioni delle reti internet. Grazie al 5G si potrà sostanzialmente considerare conclusa quella transizione digitale di cui si parla ormai da qualche anno ma che, proprio per via dei limiti fino ad ora riscontrati a livello di connettività, era difficile se non impossibile portare a termine. Il 5G dunque, al di là di tutte le disquisizioni in merito alla sua pericolosità che ormai tra l’altro sono state ampiamente smentite, è destinato a rivoluzionare la vita di ognuno di noi. Le stesse aziende potranno trarre dei benefici enormi da tale tecnologia di ultima generazione e sarà possibile, finalmente, anche per il nostro Paese aprirsi al futuro. Che piaccia o meno, d’altronde, essere costantemente connessi a fruttare al massimo internet è ormai una vera e propria necessità e diventerà sempre più difficile riuscire a farne a meno.