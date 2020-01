I popcorn rappresentano un’esperienza da vivere e hanno un forte significato nella vita di tutti i giorni. Sono molto di più che un gustoso alimento, ideale per tutti sia grandi che piccini.

Non c’è età per deliziarsi al sapore dei popcorn ed ogni occasione è buona per assaggiarli, sia fuori casa che tra le mura domestiche. Sono davvero eccezionali sia per compagnia durante la proiezione del tuo film preferito, sia come rapido spuntino da gustare a metà giornate. Facile e pratico da consumare: uno snack dal sapore inconfondibile.

Una serata al cinema è più divertente se accompagnata da una manciata di popcorn, lasciandosi trasportare dalla loro croccante delizia e dalla loro fumante fragranza: un momento invitante non solo per bambini ma anche per adulti.

I popcorn fatti in casa

Il consumo dei popcorn aumenta sempre più ai giorni nostri. Particolarmente diffuso nelle nostre case e la loro preparazione rappresenta una prerogativa di molte mamme e casalinghe.

Lo scoppiettio dei chicchi di mais è un’esperienza davvero gradevole, che può trasformare un comune momento in un’esaltante magia. La maggior parte delle case ha in dotazione infatti una macchina per la preparazione dei popcorn.

Dotarsi di un dispositivo per la scoppiettante preparazione dei chicchi di mais può rivelarsi una scelta davvero avvincente e per molti aspetti anche vantaggiosa. Sul mercato esistono macchine per popcorn da cucina di diversa forma e per tutti i budget: ci troviamo difronte ad una vasta gamma di modelli adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze, sia per usi domestici che per un utilizzo più professionale.

Il loro funzionamento si rivela pratico e innovativo, attento anche all’aspetto qualitativo degli ingredienti e dietetico della modalità di cottura. In pochi passaggi si avrà quindi la possibilità di avere in casa una fumante porzione di popcorn.

I migliori modelli sul mercato

Le macchine per popcorn da casa sono di diverso tipo e si differenziano per una serie di caratteristiche quali lo spazio, la forma, il materiale, il colore, il costo, la capienza, il metodo di cottura e così via. I miglior modelli da poter scegliere sul mercato sono i seguenti:

Ariete Popcorn Popper

Questo modello è perfettamente ideale per chi desidera creare l’atmosfera di un piccolo cinema in casa. Sfrutta l’aria calda per la cottura dei chicchi di mais ed è in grado di sporcare in maniera contenuta.

Macchina per popcorn Severin PC 3751

Una macchina davvero fenomenale per chi non dispone di spazio eccessivo. Un dispositivo capace di coniugare praticità e capienza, in quanto è in grado di contenere un gran numero di chicchi di mais in uno spazio limitato.

Macchina per popcorn Lékué

Semplice e geniale nella forma e nel colore. Consente la preparazione dei tuoi gustosi popcorn seguendo una cottura microonde: non unge, non sporca e non rilascia molti grassi. Un dispositivo in sintonia con la tua alimentazione dietetica.

Macchina per popcorn EasyCinema

Portare il cinema in casa non è stato mai così facile. Dal contenitore incredibilmente spazioso, ti consente di preparare una grande quantità di popcorn. Dotato di una capienza maggiore rispetto alla macchine precedenti, sebbene possa lasciare trasparire qualche traccia di sporco in più dopo la cottura.

Macchina per popcorn Howell

Dalla classica forma a carrettino, rende l’esperienza davvero suggestiva e indimenticabile. La cottura avviene ad aria calda e la preparazione si protrae in maniera molto contenuta e pulita. Nonostante le apparenze possano trarre in inganno, il modello è dotato di costi molto contenuti.

Macchina per popcorn Princess

Questa macchina si presenta con un design all’avanguardia e innovativo, manifestando delle caratteristiche moderne. Funziona cuocendo ad aria calda, senza procedere con l’ausilio di grassi aggiunti. In dotazione possiede misurini e alcuni utensili molto originali.

Macchina per popcorn Unold Classic

Si tratta di un dispositivo dalla fisionomia e dallo stile più classico, ma comunque utilizza l’aria calda per la cottura. Ideale per chi è attento alla linea e non vuole esagerare con la quantità di grassi aggiunti quali olio o burro. Necessita di un certo tempo di riscaldamento prima di procedere all’effettivo utilizzo per la preparazione dei tuoi magnifici popcorn.