E’ arrivato lo smartwatch che tutti vogliono ed il motivo è molto semplice, è di ultimissima generazione, è dotato di tecnologia avanzata ed molto più di un semplice orologio da polso; stiamo parlando dello smartwatch XW 6.0.

Ricchissimo di applicazioni, si collega direttamente allo smartphone per monitorare ogni momento dello sport e del mantenimento fisico.

Leggero e dal design accattivante, XW 6.0 è lo smartwatch di nuova generazione, proposto in tanti colori tutti da indossare. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le funzioni di un orologio intelligente che ti cambierà la vita.

Tutte le funzioni dell’XW 6.0

Il nuovo smartwatch XW 6.0 ti permetterà di usufruire di diverse funzioni, sia quelle più semplici che caratterizzano gli orologi, ovvero segnare l’ora e il giorno, sia quelle più sofisticate come quelle in grado di misurare vari parametri riguardanti la salute, quindi pressione sanguigna, battito cardiaco o la qualità del sonno.

All’interno di un così piccolo dispositivo sono presenti, quindi, tantissime funzioni utili a semplificare e a soddisfare tutte le attività e le necessità di cui si ha bisogno durante tutto l’arco del giorno.

Volendo riassumere tutte le funzioni di XW 6.0 per renderle più chiare potremo stilare un elenco del genere:

Segnatempo preciso ed affidabile sia nelle ore che nella data

Funzione Cronometro

Funzione promemoria/sveglia

Possibilità di rispondere (o rifiutare) a chiamate e messaggi

Ricevere notifiche delle principali app smartphone

Funzione contapassi

Calcolo delle calorie bruciate

Distanza percorsa

Monitoraggio del battito cardiaco

Monitoraggio dei livelli della pressione sanguigna

Valutazione della qualità del sonno

Utile funzione trova telefono

Come si può notare le funzioni di questo smartwatch sono davvero tante e alcune anche molto importanti per tenere sotto controllo il nostro stato di salute, infatti la presenza del FitControl permette di rilevare il battito cardiaco e la pressione sanguigna, che in caso risultino non nella norma possono anche salvarci in tempo opportuno da qualche grave patologia.

XW 6.0 è lo smartwatch adatto davvero a tutti, amato tantissimo da chi pratica sport amatoriale, ma anche da chi predilige chiamare, messaggiare e tenere sotto controllo tutte le proprie attività quotidiane.

La descrizione dell’XW 6.0

Lo smartwatch XW6.0 mette insieme design e praticità, come già riportato è ricco di funzioni e si caratterizza per schermo capacitivo full touch HD formato da colori brillanti, in più la batteria è a lunghissima durata.

Il XW6.0 racchiude tutto quello che si cerca in uno smartwatch di ultimissima generazione, grazie all’avanzata tecnologia di cui è dotato permette di avere a portata di mano le funzionalità e le App di uno smartphone, che sommate alle performance e alla praticità, lo rende unico nel suo genere.

Perché e come acquistare XW6.0

I motivi per acquistare l’XW6.0 li abbiamo elencati, in nessun altro smartwatch troverete tante funzionalità associate al design, alla praticità e alle performance, soprattutto al prezzo che in questo periodo viene offerto. Un prezzo da non credere ai propri occhi, ma soprattutto alla proprio tasca.

In più l’XW6.0 è adatto a tutti, dai giovani agli sportivi, dai manager alle mamme, proprio tutti possono usare questo smartwatch grazie anche alla sua semplicità d’uso.

Inoltre non va dimenticato che è composto da una cassa completamente in metallo inossidabile, la quale può essere inserita in un’ampia varietà di cinturini in gomma siliconica disponibili in tante bellissime colorazioni e modelli.

Per acquistarlo basta infatti collegarsi al sito ufficiale www.smartwatchxw6.it e in 2 minuti potrete scegliere quello che più si addice a voi, scegliendo il colore del cinturino, il design del quadrante e volendo con un’altra minima spesa acquistare anche altri modelli di cinturini, senza dimenticare che la spedizione è completamente gratis.