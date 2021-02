Quando circa 20 anni fa la fatturazione elettronica faceva il suo ingresso sulla scena, non tutti gli italiani avevano ben chiaro in mente il cambiamento epocale a cui si stava andando incontro. Presentata come una soluzione capace di “semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione”, nel corso del tempo si è affermata in maniera sempre più decisa, diventando parte della quotidianità di imprese, privati e Pubblica Amministrazione.

Un momento decisivo in questa direzione è databile al primo gennaio 2019, quando è scattato l’obbligo di e-fatture per tutti, con la relativa conservazione in digitale per i successivi 10 anni e il rischio, in caso di inottemperanza, di incorrere in pesanti sanzioni.

La sua diffusione, insomma, ha sollecitato i più a trovare un modo per facilitare l’iter per la compilazione e l’invio, con il mercato che in poco tempo si è messo in moto per fornire agli interessati i migliori strumenti per la fatturazione elettronica.

Ma quando si parla davvero di soluzione migliore? Seppur sia complicato fare un discorso generale, in quanto le esigenze da soddisfare variano a seconda del soggetto e delle mansioni, esistono alcune caratteristiche necessarie da valutare quando si decide di acquistare il software per la fatturazione elettronica.

Le qualità dei migliori software per la fatturazione elettronica

Prima di entrare nel merito della questione, è bene ricordare che per predisporre un’e-fattura e inoltrarla al Sistema di Interscambio si può decidere di optare per i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, le procedure in questo modo potrebbero risultare difficoltose per chi ha poca dimestichezza con la materia e lente per chi, invece, quotidianamente deve gestire un gran numero di fatture. Il consiglio è affidarsi ai software per la fatturazione elettronica che, oltre a far risparmiare tempo prezioso, consentono di semplificare l’operatività in tutte le sue fasi.

Fatta questa osservazione, ecco le qualità dei software di qualità: