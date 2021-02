Castrezzato, elicottero e decine di auto della Polizia: scene apocalittiche dalla zona rossa (Video)

Brescia 18 feb – Elicottero in volo e strade bloccate da decine di auto delle forze dell’ordine: questa è la situazione del primo giorno del lockdown locale a Castrezzato, provincia di Brescia.

Castrezzato, elicottero e zona rossa

Castrezzato è un tranquillo paese di poco più di 7000 abitanti nella bassa bresciana, è balzato agli onori delle cronache per il focolaio di covid-19 che l’ha trasformato nella Codogno bresciana, infatti come a Codogno un’ordinanza regionale ha decretato la chiusura di tutto il territorio comunale. Una zona Rossa localizzata, fatta per tenere a bada l’epidemia del famigerato virus e delle sue varianti, fin qui tutto abbastanza comprensibile, ma ciò che hanno dovuto subire i castrezzatesi ha dell’incredibile!

Strade militarizzate ed elicotteri in volo!

Come si vede dal video di pochi secondi facilmente rintracciabile in rete, un elicottero dei carabinieri sorvola il paese puntando il potente faro sulle strade e nelle abitazioni degli abitanti di Castrezzato, tutte le strade e le vie d’accesso al paese sono blindate da una massiccia presenza delle forze di polizia. Una presenza inquietante più che rassicurante, i castrezzatesi si sono trovati da un giorno con l’altro ad essere dei criminali da recludere con enorme dispiego di uomini e mezzi nei confini del loro comune.

2021 fuga da Castrezzato!

I castrezzatesi potranno fregiarsi a questo punto dell’appellativo di “Jena”, Com’è il protagonista del cult movie anni ’80 1997 fuga da New York, dove tutta la città di New York era stata isolata per diventare un’enorme prigione. A Castrezzato però non stavano girando nessun film, è andata in scena solo l’assurda realtà dei nostri tempi. Chi pensava che il 2020 si sarebbe portato via tutte le assurdità ha preso un abbaglio, si, proveniente da un potente faro, montato su un rumoroso elicottero, in volo a bassa quota sui tetti delle case degli attoniti cittadini castrezzatesi!

Cesare De Davide