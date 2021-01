Il 2021 si prospetta un anno ricco di sorprese per gli amanti della tecnologia e del mondo dei giochi. Pensiamo ad esempio alla spasmodica attesa per l’arrivo della rete 5G nelle varie città italiane. ltre a fornire connessioni ad alta velocità e larghezza di banda elevata, le architetture 5G SA consentiranno agli operatori di personalizzare le proprie reti in base alle applicazioni degli utenti e adattarsi ai carichi di lavoro che richiedono una latenza estremamente bassa. Tuttavia, anche se è ancora in corso il lancio del 5G, NTT DoCoMo, in Giappone, e SK Telecom, in Corea, si stanno già concentrando sull’implementazione del 6G, standard che consente altre applicazioni emergenti come VR, AR, 8K e risoluzioni superiori, comunicazioni olografiche realistiche ecc.

Il prossimo sarà un anno molto importante per lo sviluppo di Internet of Things. Le innovazioni in strumenti come il Deep Learning e la visione artificiale porteranno a un aggiornamento di applicazioni software e hardware IoT e dall’Internet of Things passeremo all’Intelligence of Things, man mano che i dispositivi abilitati all’Intelligenza Artificiale si avvicineranno alla completa autonomia. Tenendo conto delle dinamiche del settore, degli stimoli economici e della domanda di accesso da remoto, si prevede che l’IoT vedrà l’adozione su larga scala in alcuni dei principali settori verticali: lo Smart Manufacturing e l’assistenza sanitaria intelligente.

Per quanto riguarda gli smartphone c’è molta attesa per i display pieghevoli visto che i produttori stanno espandendo la loro capacità di realizzare Amoled flessibili. La funzionalità pieghevole ha inoltre visto una crescente penetrazione anche in dispositivi come i notebook. Con Intel e Microsoft in testa, vari produttori hanno rilasciato ciascuno la propria offerta di notebook a doppio display, mentre i notebook con display pieghevoli entreranno probabilmente nel mercato il prossimo anno.

Nel campo dei chip i produttori sono passati dal realizzare prodotti singoli al proporre soluzioni, creando così ecosistemi di chip. La continua integrazione verticale di questi player ha dato vita a un’industria oligopolistica, con un’elevata concorrenza localizzata. I produttori di chip che non sono stati in grado di posizionarsi in tempo in base alle esigenze del mercato, si troveranno probabilmente esposti al rischio di un’eccessiva dipendenza da un unico settore.

Il mondo dei giochi

Non solo tecnologia applicata al mondo lavorativo, ma anche nel mondo dei giochi sono tanti i titoli in uscita, così come le novità che attendono il mondo dei casinò online. Tra i più attesi c’è The Medium. Atteso per l’autunno 2021, lo sparatutto Halo Infinite è sicuramente tra le esclusive Microsoft più attese. Il gioco inizialmente annunciato per il lancio delle nuove console Xbox Series X/S è stato rimandato per dare agli sviluppatori di 343 Industries il tempo di finire a dovere, viste le altissime aspettative dei fan, l’inedita avventura dell’iconico protagonista Master Chief.

Le atmosfere horror ricoprono il vasto open world con ambientazione dinamica, che muta in base alle condizioni meteorologiche e all’orario, dello sparatutto STALKER 2.

STALKER 2 ci proietterà all’interno di The Zone, area contaminata, popolata da creature mutate, che circonda un tristemente noto impianto nucleare. Il titolo arriverà nel 2021 su PC e Xbox Series S e X e sarà nel catalogo Xbox Game Pass dal giorno del lancio.

Interessante progetto dello studio cinese TiGames, F.I.S.T. Forged In Shadow Torch è un videogioco di genere metroidvania nel quale il giocatore veste i panni di Rayton, un coniglio dai tratti antropomorfi pesantemente armato che ha il compito di salvare un suo amico dalla prigionia imposta dalla Legione delle Macchine. F.I.S.T. disponibile in primavera per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Degli stessi autori di Dishonored e Prey il 21 maggio arriverà Deathloop. Il titolo, ambientato nell’isola di Blackreef, presenta due personaggi giocabili, Colt e Aleksis Dorsey, bloccati in un’eterna lotta a causa di un loop temporale. L’esperienza proposta da Arkane Studios Lyon sarà disponibile su PC e PlayStation 5 in esclusiva temporale.

Tra i giochi più attesi del 2021 troviamo Horizon Forbidden West, sequel dell’acclamato gioco di azione/avventura post-apocalittica Horizon Zero Dawn sviluppato da Guerrilla Games.

Torna l’intrepida Aloy, eroina ecologista sullo sfondo di un mondo ormai al collasso, in una nuova avventura che la condurrà a esplorare terre proibite e vedrà la luce nel 2021 per PS4 e PS5. Il Ragnarök, la battaglia finale incombe come l’ombra di un’ascia sul nuovo anno videoludico. Dopo il clamoroso successo ottenuto nel 2018 da un Kratos invecchiato e alle prese con un forte istinto paterno a lungo represso, i Santa Monica Studio sono pronti a portare God of War sulla nuova PlayStation 5.