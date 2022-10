Roma, 21 ott — Kevin Spacey non molestò l’attore Anthony Rapp nel 1986, quando avevano rispettivamente 26 e 14 anni. Cadono le gravissime accuse di pedofilia per l’attore de I soliti sospetti e L.A. Confidential che 5 anni fa ne avevano causato l’allontanamento con infamia dal carrozzone hollywoodiano. I giurati hanno impiegato meno di un’ora e mezza per stabilire che Rapp non è riuscito a dimostrare che Spacey lo avesse «toccato in parti intime o sessuali». Alla lettura del verdetto l’attore oggi 63enne ha abbracciato in silenzio i propri avvocati e non ha rilasciato dichiarazioni.

Kevin Spacey “non molestò Rapp”

Rapp aveva accusato la star di House of Cards di essergli saltato addosso nel corso di una festa nel 1986. Il legale di Rapp sosteneva che Spacey avesse mentito sul banco degli imputati. Tesi che i giurati hanno respinto: peraltro, il giudice di New York aveva già parzialmente archiviato le accuse contro l’attore, dichiarando il non luogo a procedere per l’accusa di danni emotivi provocati intenzionalmente al ragazza allora minorenne. «È essenzialmente un duplicato dell’altra accusa», aveva motivato il giudice.

Accuse tardive sull’onda del MeToo