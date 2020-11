Chi ha vissuto gli anni ‘90 in prima persona, mai avrebbe creduto di rivedere alcuni dei capi iconici di quegli anni indossati dai ragazzini di oggi, una moda che si credeva ormai morta e sepolta e che è invece è rinata dalle sue stesse ceneri. L’abbigliamento anni ‘90 ha fatto di recente il suo ritorno anche su alcune delle passerelle più importanti al mondo, portando di nuovo alla ribalta i jeans a vita alta, le camicie a quadri dal sapore grunge, gli abitini in stile sottoveste, gli zaini in nylon e ovviamente i meravigliosi anfibi. Anche i chocker da portare al collo sono tornati di tendenza, senza dimenticare ovviamente gli scrunchie tra i capelli! L’abbigliamento anni 90 non sembra insomma poter mai passare veramente di moda, sempre pronto a tornare, sempre pronto a togliersi la polvere di dosso e trasformarsi in qualcosa di super glam!

Un look anni ‘90 dal sapore grunge

Se quello che vuoi ricreare è il look anni ‘90 in stile grunge, tipico delle band più famose di quegli anni come i Nirvana ad esempio, i Soundgarden oppure i Pearl Jam, devi assolutamente rispolverare dal tuo guardaroba le camicie a quadri, meglio se di flanella, e i cardigan oversize. Camicie e cardigan devono essere portati rigorosamente aperti, con sotto una maglietta dal sapore vintage. Come pantaloni, vanno benissimo un paio di jeans a vita alta, classici, con gamba dritta, meglio se un po’ consumati dallo scorrere del tempo. Ai piedi, un bel paio di Converse oppure gli anfibi.

Abbigliamento anni ‘90 dal sapore pop

Se quello che invece vuoi ricreare è un look anni ‘90 dal sapore pop, come quello portato in auge dalle Spice Girls, devi andare alla ricerca di minigonne, top che lasciano scoperto l’ombelico e stivali con platform alto, anzi altissimo. Meglio ovviamente optare per colori sgargianti e accesi, vivaci, che sanno immediatamente mettere allegria. Certo, questo non è un look adatto per la quotidianità, ma può essere perfetto per una festa a tema anni ‘90 oppure per una serata un po’ diversa dal solito.

Un look casual che trae ispirazione da Beverly Hills 90210

Impossibile non ricordare i look casual dei ragazzi di Beverly Hills 90210, con cui è cresciuto chi ha vissuto gli anni ‘90 in prima persona, look perfetti per ogni giorno, anche per chi è ancora in età scolastica. Jeans a vita alta, meglio se Levi’s ovviamente, magliette ultra colorate, felpe, giacche a vento e maglioncini. Come giacca, un bel bomber, meglio se oversize e reversibile ovviamente, oppure un blazer con maniche a sbuffo e magari anche spalline molto ampie.

Abbigliamento anni ‘90 iper chic

Ma i look anni ‘90 possono essere anche molto chic. Basta prendere ispirazione dalle personalità considerate in quegli anni più eleganti, come ad esempio l’attrice Gwyneth Paltrow oppure le top model in assoluto più famose come Kate Moss. La scelta può ricadere su abiti a sottoveste, magari con stampe floreali, da accompagnare con coprispalle molto minimal. In alternativa, gonne midi di satin con sopra un top semplice, lineare, in colori neutri, mai eccessivi, mai squillanti.