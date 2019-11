Roma, 9 nov – È stato uno dei punti più bassi mai toccati dalla televisione italiana, perlomeno per quel che riguarda i programmi di approfondimento politico. Ci riferiamo al siparietto tra Vauro e il coatto «er Brasile», al secolo Massimiliano Minnocci, andato in onda negli studi di Del Debbio. Uno scontro verbale (e quasi fisico) che è parso tutt’altro che naturale, anzi sembrava proprio studiato a tavolino. Ad ogni modo, Vauro ha voluto dar seguito alla pantomima, invitando Brasile a cena per far pace.





La lettera di Vauro

In una lettera aperta, pubblicata sul suo profilo Instagram, il vignettista ha esordito così: «Non ti chiamo Brasile ma Massimiliano che è il tuo nome. Ti scrivo perché ci siamo trovati muso a muso con rabbia e con furore. Svastiche, effigi di Mussolini… tutto quello che ti sei tatuato sul corpo rappresenta per me (e non solo per me) orrore, schifo, disprezzo». Dopo questo desclaimer utile a preservare la propria fama di incorruttibile antifascista, Vauro accende la modalità C’è posta per te: «Ti ho guardato negli occhi e oltre l’odio ho visto solitudine, rancore, disperazione e fragilità, sì proprio fragilità. Ho pensato a chi non sfoggia orridi tatuaggi ma si presenta in giacca e cravatta. Ho pensato a quanto sia comodo per loro che ci siano persone come te, per nasconderci dietro il loro cinismo, per scaricarle quando è opportuno e gridare al “pazzo fanatico” e coprire così le loro responsabilità. Sei un “nemico” ma un nemico facile “grosso, brutto e cattivo”. Sei lo spauracchio dei mostri veri, quelli che ti usano».

Er Brasile accetta

Insomma, dopo questa dichiarazione d’amore paternalistico, Vauro arriva al dunque: «Allora ti dico vediamoci. Potrai spaccarmi la faccia, la tua stazza te lo permette. O potremo parlare cenando assieme, così poi puzzeremo di vino tutti e due», scrive il vignettista, con riferimento al tête-à-tête da Del Debbio, quando «er Brasile» gli disse «puzzi de vino, lèvate». E Vauro conclude: «Ma il nostro incontro, se vorrai, sarà privato, senza telecamere né conduttori, io e te. Non è una sfida, è un invito». E, visto che tutti i salmi finiscono in gloria, ecco che «er Brasile» risponde al vignettista a stretto giro di posta: «Ok, accetto. Dimmi dove e quando».

Vittoria Fiore