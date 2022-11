Doha, 26 nov – Questi Mondiali in Qatar sono davvero i più noiosi della storia del calcio. Forse perché alcune federazioni (europee) si sono concentrate poco sul pallone e troppo sulla politica. E, tra l’altro, tutte queste menate politicamente corrette portano pure sfiga. Di certo l’hanno portata ai tedeschi che, dopo la loro patetica protesta pro Lgbt, hanno preso due pere da un eroico Giappone. E se non portano sfiga, queste manifestazioni portano di sicuro tanti sbadigli. Come è successo ieri in occasione di Inghilterra–Stati Uniti.

Il giocattolo si è rotto?

Prima del calcio d’inizio, gli inglesi hanno ripreso il malcostume degli Europei dell’anno scorso, ossia il gesto di inginocchiarsi in ossequio ai violenti di Black lives matter. Solo che, con grande sorpresa dei telespettatori talebanizzati, gli statunitensi non hanno fatto lo stesso. Esatto: persino i compatrioti di George Floyd si sono stufati di queste sceneggiate antirazziste. Che, peraltro, non sono affatto coraggiose, come ci ripetono gli strilloni del pensiero unico, visto che portano solo applausi e rischi zero. Che cosa c’è, infatti, di più conformista che parlare di «one love» e «calcio contro il razzismo»? Nulla, appunto.

Inghilterra-Stati Uniti da sbadigli

In realtà, alla vigilia di Inghilterra-Stati Uniti, il commissario tecnico della nazionale inglese, Gareth Southgate, era stato perentorio su queste manifestazioni a sfondo politico. Alla domanda «metterete la fascia OneLove oppure farete proteste come i tedeschi?», Southgate aveva risposto: «No, io e i giocatori dobbiamo concentrarci sulle partite». A quanto pare, però, la federazione inglese non era dello stesso avviso, e ha pertanto «suggerito» ai propri calciatori di replicare il gesto umiliante dell’inginocchiamento. Non che abbia loro giovato, beninteso. La partita con i colleghi americani, assai meno quotati, è infatti terminata con uno scialbo 0-0. Tanto scialbo quanto queste pagliacciate antirazziste che, francamente, hanno rotto gli zebedei.

Gabriele Costa