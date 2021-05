Roma, 14 mag – Una volta, la massima aspirazione per chi lavorasse con le idee era épater la bourgeoisie: sbalordire la borghesia, irrompere provocatoriamente nel suo mondo ordinato e conformista con qualcosa di imprevisto, di folle, di violento. Oggi la situazione si è ribaltata: è la borghesia che ha come massima aspirazione quella di épater le peuple. Una manica di pariolini che godono nel mettere sotto al naso della massaia qualcosa di disturbante e gioire della sua indignazione in un tripudio di anti populismo.

La copertina dell’Espresso

È la raffigurazione pressoché perfetta della redazione dell’Espresso, che ha appena deciso di mettere in copertina la raffigurazione di un uomo incinto. Una cosa così controintuitiva che non ha praticamente bisogno di essere commentata. E che, nella sua carica ideologica, da campus americano, sembra decisamente troppo estrema per questo altrimenti scialbo settimanale liberal. Ma vuoi mettere la soddisfazione di far imprecare quei quattro sdentati del popolaccio? È inutile, infatti, stare a ribadire discorsi fatti mille volte sull’ideologia gender, quell’ideologia che riviste come l’Espresso ci assicurano non esistere, nei giorni pari, laddove nei giorni dispari se ne fanno invece esplicitamente propagandiste, smentendo automaticamente se stesse. È inutile prenderli sul serio, stanno solo facendo uno scarabocchio su un muro per il gusto di far incazzare quelli che passano.

L’alta borghesia terminale si nutre di violenza alla sensibilità popolare

E del resto qui sembra essere all’opera qualcosa di più elementare e di più profondo della mera ideologia gender, che è per l’appunto il disprezzo viscerale verso qualsiasi concetto, credenza, valore radicato nel popolo. Se quell’immagine dell’uomo barbuto col pancione vi disturba, ebbene, sappiate che l’hanno fatta apposta, perché questa violenza alla sensibilità popolare è ciò di cui questa alta borghesia terminale si nutre.

Lo stesso vale per l’immigrazione

Vale lo stesso per l’immigrazione. Daniel Cohn-Bendit parlò una volta della necessaria «provocazione e violenza» verso gli autoctoni esercitata dagli immigrati: «Attraverso la loro semplice presenza, gli stranieri costringono la popolazione locale a relativizzare il proprio sistema di valori, il quale, da quel momento in poi, non è più indiscusso e privo di concorrenza. L’autoctono sperimenta “attivamente” la propria relatività, la relatività di quel mondo che prima egli considerava l’unico alla sua portata». Che goduria, vedere gli autoctoni che non riconoscono più i loro quartieri, com’è decostruttivamente entusiasmante assistere allo smarrimento di questi perfetti esemplari di privilegiati bianchi…

Ridiamoci su, come già faceva Marziale

Sì, deve esserci questo tipo di riflesso condizionato dietro alla scelta di quella copertina, quindi a che serve ora stare qui a spiegare che gli uomini non partoriscono? Faremmo solo la figura di quello che prende alla lettera le barzellette. Lo sanno anche loro che un uomo non può partorire e questa è, per l’appunto, solo una barzelletta. Ridiamoci su, allora, come già faceva Marziale: «Il barbuto Callistrato ha sposato l’impettito Afro con lo stesso rito con cui una vergine prende marito. Hanno brillato le fiaccole, i veli nuziali hanno coperto i loro volti e non sono mancati neppure, Talasso, canti in loro onore. È stata anche stabilita la dote. Ancora non ti sembra, Roma, di averne abbastanza? Aspetti per caso che un uomo partorisca?».

Adriano Scianca