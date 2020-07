La caduta dei capelli è un fenomeno che può risultare molto spiacevole, sia per gli uomini che per le donne. Al contrario, se contenuto nelle giuste proporzioni, rappresenta invece un normale fenomeno che si inserisce nel ciclo vitale di ogni persona.

Quando la mole di capelli che cadono inizia ad essere notevolmente maggiore di quelli che nascono e crescono, inizia a tutti gli effetti a verificarsi un problema di caduta dei capelli. Questa situazione può essere innescata anche da problematiche parallele, non immediatamente associabili, come la cattiva alimentazione e l’eccessivo stress. Questi due fattori, insieme a possibili anomalie che si creano nel cuoio capelluto, sono altamente penalizzanti per le capigliature di ogni individuo.

Per questa ragione alla base della prevenzione di questo fenomeno vi è sempre il consiglio di condurre una vita il più possibile sana, associata ad una dieta equilibrata. Per avere un aiuto maggiore, è possibile affidarsi a prodotti di qualità che grazie alla loro formulazione andranno contrastare la caduta dei capelli. A questo proposito, una valida lozione per capelli che funziona è Foltina Plus, un prodotto naturale che apporta numerosi benefici ai capelli, favorendone la ricrescita, rinforzandoli e prevenendo un’eventuale caduta. Il suo utilizzo, come detto, dovrà sempre essere abbinato ad uno stile di vita corretto e regolare.

Come prevenire la caduta dei capelli

Alla base della perdita dei capelli vi è sempre uno squilibrio dell’ormone detto DHT. Quest’ultimo è presente in misura molto ridotta nell’organismo femminile e per questa ragione la perdita di capelli è un fenomeno che interessa maggiormente gli uomini. Questo squilibrio ormonale si creerà molto più difficilmente nelle persone che mantengono uno stile di vita sano ed equilibrato, contraddistinto anche da attività sportiva e da una dieta appropriata. Questi aspetti influiscono positivamente anche sullo stress, un vero e proprio nemico per l’organismo e di conseguenza anche per il cuoio capelluto.

Purtroppo al giorno d’oggi non è affatto facile tenere sempre sotto controllo i fattori di stress, per quanto sia comunque sempre giusto provarci. Per questo motivo è molto importante seguire degli accorgimenti preventivi che renderanno la cute del capello più sana e forte. Questi prevedono l’applicazione di una lozione spray anti caduta, realizzata con ingredienti naturali che, se di qualità e associata ad uno stile di vita sano, presenterà notevoli vantaggi, tra i quali troviamo:

Maggiore forza e vitalità ai capelli.







Possibilità di evitare costosi trapianti .







Prevenzione della caduta mediante un effetto rigenerante .







Possibile blocco della perdita dei capelli .

Alla base di questo effetto efficace vi è la combinazione di tre ingredienti naturali. I progressi fatti in materia hanno infatti dimostrato l’efficacia dell’utilizzo di arginina, serenoa e fieno greco nella prevenzione alla perdita di capelli. In assenza di altre problematiche e in associazione con uno stile di vita sano, queste tre componenti sono in grado di bloccarne la caduta.

Quando si innescano altre problematiche

Vi è poi la possibilità che ai danni causati dai fattori di stress, o da una vita non regolare in termini di attività sportiva e sana alimentazione, si associno anche problematiche innescate dalle comuni forme di calvizie. Una di queste è sicuramente la celebre alopecia, che colpisce sempre molto di più gli uomini rispetto alle donne. Questa può essere innescata, ad esempio, da effetti indesiderati di farmaci, malattie autoimmuni o fattori di stress.

In questi casi è sempre consigliato intervenire attraverso uno spray naturale, come Foltina Plus, associato ad uno stile di vita sano. Lo spray dovrà essere applicato tutti i giorni massaggiando la zona interessata. Questa procedura permetterà al prodotto di scendere in profondità nel cuoio capelluto e di ottenere dei benefici in tempi brevi. Ovviamente si tratta comunque di prodotti che dovranno essere utilizzati in modo regolare, così da ottenere un reale effetto benefico. Grazie a questi strumenti naturali e innovativi, la caduta dei capelli può essere contrastata in modo davvero efficace e duraturo. Questi prodotti non presentano effetti indesiderati e non sono ovviamente mai da intendersi come sostituti di uno stile di vita sano.