Brescia, 21 nov – Mario Balotelli, nel corso dell’allenamento pomeridiano del Brescia, è stato allontanato dall’allenatore Fabio Grosso proprio nel bel mezzo dell’esercitazione di squadra, mezz’ora prima del termine della seduta.

“Mario vai, Mario vai!”

“Mario vai, Mario vai!” avrebbe gridato il mister Grosso al giocatore, che da subito era apparso particolarmente innervosito. Balotelli avrebbe obbedito all’allenatore; abbandonato il terreno di gioco, il giocatore si sarebbe diretto verso lo spogliatoio per poi riuscirne pochi minuti dopo. L’ufficio stampa del Brescia spiega che “Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi”.

E corre di nuovo (troppo)

Una volta in auto se n’è andato via sgommando, con la “stizza” classica del suo temperamento. Eppure Balo dovrebbe andarci piano con le automobili; per la legge svizzera non potrà condurre veicoli a motore dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020 inclusi, ancora non è noto se solo su suolo svizzero. E questo a causa di una sanzione comminata all’attaccante del brescia per un’infrazione, non è chiara quale, ma che è alle norme della circolazione e che è stata commessa dal calciatore. La Sezione della circolazione svizzera ha anche emesso una multa di di 100 franchi nei confronti di Balotelli per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni (cosa da niente per un calciatore del suo livello) …

D’altronde, per lui cosa sono i soldi “buttati” in multe? Balotelli è pur sempre un uomo che ha la facoltà di poter buttare in mare duemila euro, così, sull’unghia, per pagare lo spettacolino di un napoletano dei ceti popolari che per scommessa si butta a mare in sella a uno scooter. Ma non si è campioni solo sul campo; bisogna esserlo anche nella vita.

Ilaria Paoletti