Roma, 7 apr — Dovrebbe scontare sei anni di reclusione in carcere il 52enne tunisino accusato di violenza sessuale pluriaggravata per aver in molteplici occasioni molestato e palpeggiato le due figlie minorenni, nel periodo tra il 2009 e il 2014. Dovrebbe, perché il padre-orco, risulta attualmente introvabile, di fatto è un latitante. In parole povere, un pedofilo è a piede libero in giro per l’Italia senza che nessuno sappia dove abiti o cosa faccia.

Tunisino molesta le figlie, condannato a 6 anni

Una vicenda sordida, aggravata dalla giovanissima età delle due vittime. All’epoca degli abusi, infatti, la bimba più piccola aveva meno di 10 anni, mentre la più grande meno di 14. Le due sorelle, nate nei primi anni Duemila a Brescia, oggi sono entrambe maggiorenni. Entrambe erano state affidate alle cure di una comunità in seguito alla denuncia e all’avvio delle indagini. Il rinvio a giudizio è arrivato nel settembre del 2020, periodo in cui l’immigrato ha fatto perdere le proprie tracce, scomparendo nel nulla. Ieri è arrivata la condanna-beffa, con il tunisino assente in aula, introvabile.

Irreperibile

Stando a quanto ricostruito dall’accusa che si è basata sulle testimonianze delle vittime e dei conoscenti, lo straniero avrebbe costretto entrambe le piccole a subire violenze sessuali e atti osceni di vario tipo contro la loro volontà, da effusioni a baci sulla bocca fino ad arrivare a palpeggiamenti nelle zone intime. Fa rabbrividire il pensiero di quest’uomo, un pedofilo, che lungi dall’essere assicurato alla giustizia, è a piede libero, chissà dove, a contatto con chissà chi.

Cristina Gauri