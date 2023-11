Amazon, dipendenti in sciopero nel Black Friday: salari da fame e condizioni di lavoro assurde

Roma, 24 nov – In contemporanea al famigerato Black Friday, il venerdì più sfrenato dell’anno per quanto riguarda gli acquisti, in circa trenta Paesi i dipendenti di Amazon, il colosso online dello shopping mondiale, hanno deciso di incrociare le braccia e scioperare contro i salari ridotti al lumicino e le assurde condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti tutti i giorni. In molti centri della multinazionale, dal Regno Unito alla Germania passando per la Francia, decine di migliaia di lavoratori hanno bloccato, o cercato di rallentare, i magazzini della prima Internet Company al mondo.

La mobilitazione contro Amazon

Anche in Italia, presso il magazzino di Castel San Giovanni, piccolo comune emiliano della provincia di Piacenza, i dipendenti dell’azienda fondata da Jeff Bezos e con sede a Seattle hanno manifestato il loro dissenso. Già nel mese di ottobre, sempre nello stesso sito, Ugl aveva indetto uno sciopero di protesta in seguito agli aumenti ridicoli in busta paga, tutto questo a fronte di profitti che non smettono di crescere per un’azienda che non paga neanche le tasse nel nostro Paese. Negli ultimi mesi, il numero dei lavoratori di Amazon sotto tutela sindacale è aumentato di gran numero, sottolineando un tentativo di cambio di rotta in relazione ai diritti dei lavoratori all’interno delle grandi Big Company come Starbucks o McDonald’s.

Lo sfruttamento della legge di mercato

Da decenni simbolo del consumismo e della globalizzazione, Amazon sembra non sentire la voce dei moltissimi dipendenti che ogni giorno sono costretti a lavorare in condizioni disumane, per di più con stipendi che rasentano il ridicolo. La logica del mercato deregolamentato e senza vincoli soggetto ai dettami della legge neoliberista portate all’ennesima potenza si scontra con i fondamentali diritti dei lavoratori.

Andrea Grieco