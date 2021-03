Roma, 18 mar – Arrivano gli anticorpi monoclonali negli ospedali italiani. Il Commissario all’emergenza sanitaria gen. Figliuolo ne ha acquistati 150 mila per un valore di 100mila euro; i primi flaconi sono stati già consegnati nelle strutture ospedaliere della Penisola. Gli anticorpi monoclonali rappresentano una delle cosiddette «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione.

Con un’altissima percentuale di guarigione (3 pazienti su 4) se somministrati in pazienti a rischio nelle prime 72 ore dalla comparsa dei sintomi, rappresentano una speranza e un cruciale punto di svolta nella terapia contro il virus.

Il via libera al rifornimento è partito dall’Aifa che ha approvato il Bamlanivimab di Eli Lilly e il Regeneron di Roche – lo stesso che, ricordiamo ha guarito tempestivamente l’ex presidente Usa Donald Trump.che tarda ad esprimersi sull’utilizzo di questi farmaci. Il via libera alla distribuzione era arrivato dopoRoberto Speranza, sfruttando l’opportunità concessa dalla legge 648 del 1996. Con essa è possibile far entrare nel Ssn farmaci ancora in corso di sperimentazione in assenza di una terapia alternativa valida contro una determinata patologia.