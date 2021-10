Napoli, 11 ott – Appalti truccati e corruzione elettorale: arrestato Nino Savastano, consigliere regionale della Campania, fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca. Già assessore alle Politiche sociali al Comune di Salerno quando era sindaco De Luca, Savastano è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Salerno. Stessa misura è stata applicata anche per Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno. In carcere, invece, è finito Fiorenzo Zoccola, presidente di una cooperativa sociale nonché gestore di fatto di diverse altre cooperative che avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno.

Appalti truccati e corruzione elettorale: arrestato Nino Savastano

Per altre sette persone, come riporta l’Ansa, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Salerno: si tratta degli imprenditori di fatto titolari delle cooperative. Gli indagati (in tutto 29) sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti l’ aggiudicazione dei predetti appalti. A Savastano e Zoccola, inoltre, viene contestato il reato di corruzione elettorale.

Consigliere regionale del gruppo “Campania Libera” e fedelissimo di De Luca

Consigliere regionale campano del gruppo “Campania Libera – Noi Campani – Psi”, è stato il più votato tra i candidati della lista “Campania Libera”, che prende il nome dal movimento politico fondato dal presidente della Regione Campania De Luca, con cui Savastano in gioventù militava nel Pci salernitano. Savastano, candidato nella circoscrizione Salerno ha ottenuto 16.587 preferenze. Nell’attuale consiliatura regionale, Savastano è vicepresidente della Commissione politiche sociali, istruzione, cultura e ricerca scientifica. Tra il 1993 e il 2001, e tra il 2011 e il 2016, Savastano è stato assessore allo sport e alle politiche sociali del Comune di Salerno, componente delle Giunte comunali guidate dall’allora sindaco di Salerno De Luca.

Adolfo Spezzaferro