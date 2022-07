Trento, 12 lug – È stato condannato a 28 anni di carcere l’anarchico Juan Antonio Sorroche che tra il 2018 e il 2020 ha compiuto una serie di attentati dinamitardi nel Triveneto. Il 45enne spagnolo si trovava già in carcere a Terni dal 2019, quando era stato arrestato in provincia di Brescia in seguito ad una breve latitanza dopo la prima sentenza di colpevolezza del 2017.

Trento, anarchico Sorroche condannato a 28 anni di carcere

L’anarchico è stato condannato in via definitiva dalla Corte d’Assise di Treviso, presieduta da Francesco Santorio, per l’attentato alla sede della Lega Nord di Villorba, in provincia di Treviso, nel quale erano stati piazzati due ordigni rudimentali di cui uno deflagrato e l’altro con innesco analogico ovvero studiato per esplodere quando qualcuno si fosse avvicinato. Fortunatamente il secondo ordigno non è mai deflagrato limitando i danni al solo edificio.

Le accuse mosse a Sorroch – che gli hanno procurato una pena di 28 anni di carcere con l’aggiunta di 3 anni di libertà vigilata – sono di attentato a fine terroristici ed eversivi e di fabbricazione e porto di ordigni esplosivi. Lo spagnolo gravitava nell’universo anarchico trentino, come dimostrano anche alcune accuse che gli sono state mosse, tra le altre, dal Tribunale di Trento per la responsabilità dell’attentato bombarolo al Palazzo del Tribunale, dove era stato fatto esplodere un ordigno rudimentale costruito con una pentola a pressione e una bombola di gas.

Rimangono senza colpevoli, invece, i due attentati dinamitardi mossi verso il Baluardo – la sede trentina di CasaPound – tra il 2015 ed il 2018. Entrambi gli ordigni erano stati accompagnati da alcuni graffiti inequivocabili che rivendicavano gli attentati da parte del mondo antifascista trentino, tuttavia non sono mai emersi i responsabili.

Cosimo Ferrai