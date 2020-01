Roma, 14 gen – Ci risiamo: il governo giallofucsia si piega ancora alle Ong, che potranno scaricare in Italia il loro “prezioso carico” di immigrati irregolari. “In seguito alle richieste avanzate, all’Open Arms (con 118 clandestini a bordo) e alla Sea Watch 3 sono stati assegnati, rispettivamente, i porti di Messina e Taranto“. Lo comunica in una nota il Viminale, sottolineando che “Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo a bordo”.

La Sea Watch 3 attraccherà al porto “sicuro” di Taranto. A darne notizia, via Twitter, è stata la stessa Ong, con toni da tripudio: “La gioia a bordo è inspiegabile, così come il nostro sollievo. Auspichiamo di arrivare presto a un meccanismo di sbarco e redistribuzione dei migranti automatico, senza sporchi accordi con la Libia”. Il tweet della Ong arriva a diciassette ore di distanza dal precedente, in cui l’organizzazione richiedeva a gran voce di poter attraccare, stracciandosi le vesti come di consueto: “La Ue nega di nuovo questo diritto a 119 persone, a bordo della Sea Watch 3. Ancora una volta l’Europa ricorre a inutili negoziazioni ad hoc, parlando di quote anziché di diritti umani. Il tutto mentre la Germania ignora le offerte di oltre 130 città accoglienti. Italia e Malta ritardano la risposta”.

Adolfo Spezzaferro