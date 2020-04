Roma, 12 apr – Pasqua blindata, con posti di blocco delle forze dell’ordine in tutto il territorio nazionale, e quotidiano bollettino sulla pandemia del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. In Italia sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus. L‘incremento rispetto a ieri è di 1.984. Nella giornata di ieri era stato di 1.996. Un dato dunque stabile. Mentre diminuiscono per il nono giorno consecutivo le persone ricoverate in terapia intensiva. Oggi i pazienti in ospedale sono 3.343, 38 in meno rispetto alla giornata di ieri. Poco meno la metà di questi si trovano negli ospedali lombardi: 1.176, 2 in meno di ieri. Dei 102.253 malati totali, sono 27.847 le persone ricoverate con sintomi, ovvero 297 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono invece 71.063 persone.

I casi totali registrati in Italia finora, compresi dunque guariti e vittime, sono invece 156.363. L’incremento di 4.092. Oggi sono stati registrati 431 morti, a fronte dei 619 confermati ieri. I deceduti sono 19.899 in totale. I guariti sono 34.211, ovvero 1.677 in più rispetto alla giornata di ieri. La notizia migliore di oggi riguarda però il netto calo di persone ricoverate, sia per quanto riguarda le persone in condizioni gravi che per quelle meno gravi.

“Il trend – ha affermato Luca Richeldi, primario di pneumologia all’ospedale Gemelli di Roma noché membro del Comitato tecnico-scientifico – è ormai affidabile. Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus. Dobbiamo avere cautela sul totale dei positivi che è dipendente dal numero dei test. Il numero sta aumentando di giorno in giorno. Si tratta di una cosa utile per capire meglio l’epidemiologia dei pazienti, ma falsa anche il numero dei positivi. Più test facciamo maggiore è la possibilità di trovare positivi”.

Lombardia, diminuiscono i ricoveri

Nella regione italiana maggiormente colpita dal coronavirus, le persone positive al coronavirus sono 59.052, 1.460 più di ieri. Nella giornata di ieri c’era stato un incremento di 1.544 casi. Mentre i decessi totali sono 10.621, più 110 rispetto a ieri quando erano stati 273 morti. Dunque si tratta di un numero “molto inferiore a quello di ieri e dopo tanti giorni c’è trend riduzione”, ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Diminuiscono anche i ricoveri. Ma i casi di contagio sono ancora molto alti a Milano e provincia: 13.682 in totale, ovvero 412 in più di ieri quando ne erano stati registrati 520. Si tratta di “un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo”, ha detto Gallera nell’odierna diretta Facebook.

Alessandro Della Guglia