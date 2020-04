Tokyo, 24 apr – In Giappone il sindaco di Osaka, Ichiro Matsui, è finito al centro delle più feroci polemiche dopo aver dichiarato che sarebbe meglio mandare gli uomini a fare la spesa, anziché le loro consorti. Il primo cittadino nipponico, infatti, è sostenitore della teoria secondo la quale le donne sarebbero «indecise, danno un’occhiata tra gli scaffali, esitano e ci mettono troppo tempo. Meglio che alla spesa ci pensino gli uomini che prendono le cose che gli sono state chieste e se ne vanno».

Apriti cielo: persino in una nazione come il Giappone che non si è mai fatta conoscere per una particolare sensibilità al politicamente corretto – non che questo per noi sia un problema! – si è scatenato lo tsunami – è proprio il caso di dirlo – di critiche nei confronti del povero Matsui, che è stato seppellito dalle critiche. A tal punto da costringerlo a correggere, seppur di poco, il tiro, riferendo alla stampa che le sue affermazioni riguardavano le donne della sua famiglia e non il gentil sesso in generale. Ma niente: molti giapponesi, oltremodo indispettiti, lo hanno bollato sui social come «Irrispettoso» e «pieno di pregiudizi», sostenendo che «ci sono uomini indecisi e donne agili e acute». Ma c’è anche chi si è schierato dalla sua parte, controbilanciando la permalosità politically correct e stigmatizzando in particolar modo il comportamento delle «anziane che vanno chiacchierando in giro, poco interessate ad acquistare».

Intanto, nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus il governo giapponese ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale almeno fino al 6 maggio. A Osaka nelle ultime ore si sono registrati oltre 1500 nuovi positivi al Covid-19, rendendo così la metropoli la seconda in Giappone dopo Tokyo per numero di infetti. In questo quadro si inseriscono le dichiarazioni del primo cittadino di Osaka, che ha invitato le coppie sposate a non recarsi a fare la spesa insieme.

Cristina Gauri