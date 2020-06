Roma, 10 giu – Il bollettino odierno della Protezione Civile sul coronavirus fotografa una ulteriore flessione rispetto agli ultimi giorni. Calano i nuovi contagi: sono 202 i casi individuati oggi (ieri 283), il secondo dato più basso da inizio epidemia. Il numero complessivo dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è quindi di 235.763 unità. Sono invece 71 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.114; dato in flessione rispetto alle 79 vittime di ieri – dove però erano conteggiate anche 32 vittime in Abruzzo riferite a un periodo antecedente. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 169.939, con un incremento di 1.293 persone rispetto a ieri.

Dati in calo in ogni regione

Dei 202 tamponi risultati oggi positivi, quasi la metà provengono dalla Lombardia, con 99 nuovi casi (il 49% dei nuovi contagi) rilevati a fronte di 9.305 tamponi effettuati; 32 le vittime. Diminuisce quindi l’incidenza della regione sui numeri del contagio. Tra le altre Regioni più colpite dal coronavirus, si registrano 26 casi in Piemonte, 24 in Emilia Romagna, 3 in Veneto, 3 in Toscana, 20 in Liguria e 18 nel Lazio. Siamo al contagio zero in Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise.

Le regioni senza vittime

Oggi si sono registrate zero vittime in 10 Regioni: Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. In calo anche il rapporto con i tamponi effettuati e le persone sottoposte a tampone.

Tutti i dati di oggi

Morti: oggi come detto sono 71 le vittime confermate. Ieri le vittime erano state 79. Il totale dei morti in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 34.114.

Guariti: oggi sono guarite 1.293 persone, ieri erano state dichiarate guariti 2062 pazienti. Cper un totale complessivo, da inizio epidemia, di 169.939 persone.

Ricoverati: ancora in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove oggi si trovano 249 persone (14 meno di ieri). Con sintomi sono ricoverati in ospedale 4.320 pazienti, anche in questo caso in calo: -261 rispetto a ieri. Mentre in isolamento domiciliare si trovano 27.141 persone: -887 rispetto alla giornata di ieri.

Malati: in calo anche le persone attualmente positive. Il calo delle ultime 24 ore è pari a 1.162 unità, ieri era stato di 1.858. I nuovi contagi come detto sono 202, ieri erano stati 283. Come al solito quest’ultimo dato va analizzato considerando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati.

Cristina Gauri