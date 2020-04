Roma, 22 apr – Bollettino quotidiano della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia. In calo per il terzo giorno consecutivo i malati, nonostante oggi la diminuzione sia soltanto di 10 unità. Oggi si registrano 473 morti, meno dunque di ieri quando ne erano stati confermati 534. In totale in Italia sono morte ad oggi 25.085 persone. I guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 2.943, è il numero in assoluto più alto dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano stati dichiarati guariti 2.723 malati.

Si liberano ancora posti in terapia intensiva, ed è ovviamente un’altra notizia positiva: oggi 87 persone in meno, per un totale di 2.384 pazienti ancora nei reparti di terapia intensiva. In ospedale sono ancora ricoverate 23.805, 329 meno di ieri. Mentre in isolamento domiciliare si trovano 81.510 persone, ovvero 406 in più rispetto a ieri.

Crescono poi i nuovi contagiati, oggi infatti ne sono stati registrati 3.370, ieri 2.729. Un dato che però va considerato al solito rispetto al numero dei tamponi effettuati, che oggi sono di più rispetto ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti per l’esattezza 63.101 tamponi, a fronte dei 52.126 di ieri. Un rapporto dunque stabile: individuato 1 malato ogni 18,7 tamponi fatti, media del 5,3%. Complessivamente, da inizio epidemia, in Italia hanno contratto il coronavirus 187.327 persone.

Lombardia, diminuiscono i decessi

Nella regione italiana maggiormente colpita dal coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.161 nuovi casi di persone positive. I morti sono 161. Aumentano dunque i positivi (ieri erano stati 960), ma calano i decessi (ieri 203). In calo anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 817, diminuiti di 34 nelle ultime 24 ore. Negli altri reparti ospedalieri sono invece ricoverate altre 9.692 persone, ovvero 113 meno di ieri quando erano scesi di 333. Dall’inizio dell’emergenza in Lombardia le persone contagiate sono 69.092 e le vittime 12.740. Poco confortante il dato relativo a Milano: oggi 480 contagiati in più, mentre l’incremento di ieri era stato di 408.

Alessandro Della Guglia