Roma, 12 mag – Bollettino quotidiano della Protezione Civile sul coronavirus. Prosegue il calo dei malati, cioè le persone attualmente positive: oggi è stato di 1.222 unità, mentre ieri erano stati registrati 836 malati in meno. In leggero aumento invece i contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.402, mentre ieri circa la metà: 744. Ma dobbiamo considerare che la Lombardia ha conteggiato 419 tamponi positivi che si riferiscono alle settimane precedenti, dunque l’aumento odierno effettivo è di 983.

Per quanto riguarda i decessi, oggi ne sono stati confermati 172, ieri le vittime erano state 179. In totale in Italia sono morte 30.911 persone. Buone notizie dal fronte dei guariti, che hanno raggiunto quota 109.039. Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 2.452 unità, ieri era stato di 1.401. Ancora in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove oggi si trovano 952 persone: -47 rispetto alla giornata di ieri. Diminuiscono anche le persone ricoverate con sintomi: in Italia sono 12.865 pazienti, rispetto a ieri 674 in meno. Mentre in isolamento domiciliare vi sono 67.449 persone, 501 meno di ieri.

Cosa ci dicono i dati sui tamponi

Come al solito i dati vanno analizzati tenendo di conto del rapporto tra numero di tamponi effettuati e casi individuati. Oggi sono stati effettuati 67.003 tamponi, molti più di ieri quando ne erano stati fatti 40.740. Il rapporto tra casi individuati e tamponi fatti è di 1 malato ogni 68 tamponi fatti: l’1,5%. Si tratta del minimo da inizio epidemia.

Anche oggi la gran parte dei positivi sono stati registrati nella regione italiana maggiormente colpita dal coronavirus, la Lombardia. Nel dettaglio, dei 1.402 tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, in Lombardia ne sono stati rilevati 1.033. Pari addirittura al 73,6% del totale odierno. Va detto però che la Lombardia ha fatto sapere di aver conteggiato oggi 419 tamponi positivi riferiti alle scorse settimane. La seconda regione con più casi positivi individuati è il Piemonte con 113. Seguono l’Emilia-Romagna con 53, il Veneto con 41, la Liguria con 31, il Lazio con 22 e la Toscana con 15.

Alessandro Della Guglia