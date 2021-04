Cosenza, 26 apr — «Chi controlla i controllori?», viene da chiedersi ogni qual volta si ha notizia di cittadini multati per assembramento o di locali chiusi per mancato rispetto delle norme anti Covid. Carabinieri e poliziotti, così solerti nel distribuire sanzioni manco fossero caramelle, sono allo stesso modo puntuali nel rispettare le regole? Una domanda a cui risponde, ironicamente, questo episodio di cronaca avvenuto in a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Carabinieri multano poliziotti

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, una pattuglia di carabinieri avrebbe multato un gruppo di poliziotti del commissariato cittadino «beccati» a consumare la colazione assembrati all’interno di un bar. I militari dell’Arma si erano fermati per una breve sosta davanti all’esercizio per acquistare dei caffè e berli all’esterno del locale, come previsto dalle regole anti-Covid e dalla colorazione arancione della regione. Al loro ingresso nel bar, la scoperta: al bancone, accalcati senza mascherine, c’era un gruppo di poliziotti, alcuni in servizio con tanto di divisa e altri a riposo. A fare loro compagnia anche un dirigente della sanità locale.

Il locale è stato chiuso

La legge è uguale per tutti, e agli scrupolosi carabinieri non è rimasto altro da fare che identificare i loro colleghi delle forze dell’ordine. Poi è scattata la multa per assembramento. Ai titolari del locale è andata peggio: per loro i militari dell’Arma hanno disposto l’immediata chiusura del bar.

Sull’episodio è intervenuto Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap). «Le regole devono essere rispettate da tutti — afferma Conestà — e gli uomini e donne in divisa devono essere i primi a farlo. Detto ciò, tra le forze dell’ordine deve esserci collaborazione, cosa che a quanto pare, per via dell’esasperazione, sta venendo meno». E infine chiosa con una critica: «Ci saremmo aspettati la stessa risonanza quando abbiamo denunciato le costanti aggressioni e invochiamo la dotazione del taser. Comprendo benissimo che questo non ci ridicolizza e quindi non fa notizia».

Cristina Gauri