Roma, 20 set – La scuola è ormai iniziata e le tematiche riguardanti gli studenti sono all’ordine del giorno. Il dibattito si sta focalizzando sul divieto assoluto dell’uso dei cellulari a scuola, argomento già trattato in seguito alla presa di posizione del liceo Malpighi di Bologna dove si è sottolineato come la riflessione debba andare nella direzione dello sviluppo di uno stile di vita sano e non condizionato degli studenti, invece che sulla contrarietà alla tecnologia in quanto tale. Un aspetto che può porre un freno al distacco e all’assenza di relazioni personali ai quali sono stati abituati i giovani negli ultimi due anni.

Una scuola vecchia si pone domande sbagliate

La questione divide insegnanti e studenti: un sondaggio della Tecnica della Scuola, condotto con l’ausilio di diverse piattaforme social e community studentesche, ha mostrato come il sistema scolastico del nostro paese sia attraversato da diverse criticità legate alla sua immobilità, un moloch incancrenito e vecchio che si perde su questioni irrisorie e di facciata. Le percentuali di questo sondaggio mostrano come l’81,8% dei docenti e il 79,5% del personale scolastico siano d’accordo con il divieto assoluto, mentre quasi tre studenti su quattro (circa il 72,9%) esprimono il proprio dissenso. È necessario specificare come il problema che nessuno vuole affrontare sia un altro: perché gli studenti usano il cellulare in classe invece di seguire le lezioni? La scuola italiana è in rovina, cade a pezzi (in tutti i sensi) e mantiene metodi didattici d’altri tempi.

Educare e non istruire

Mentre gli studenti italiani muoiono in alternanza scuola-lavoro la posizione incarnata dai presidi e docenti è quella del “proibizionismo del cellulare”, scelte prese dall’alto senza interrogare la comunità degli studenti, ai quali appartiene realmente la scuola. Piuttosto che cadere nel conservatorismo dell’obbligare e del proibire bisognerebbe ascoltare le voci dei giovani, educare i cittadini di domani e non istruire degli automi.

