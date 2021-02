Roma, 26 feb – Una sentenza nel campo della fecondazione assistita che farà discutere: gli embrioni conservati tramite congelamento da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati nell’utero della donna, anche se l’ex partner non è d’accordo. Lo stabilisce il Tribunale di S.Maria Capua a Vetere che, ha spiegato l’avvocato Gianni Baldini, «per la prima volta in Italia decide su questo tema spinoso, dato il numero crescente di separazioni e di coloro che chiedono di accedere alla fecondazione medicalmente assistita».

Fecondazione assistita: decide solo la donna

Alla faccia della «società patriarcale»: per cui, anche in tema di fecondazione assistita, così come avviene in materia d’aborto, l’uomo non potrà avere voce in capitolo. Se la donna decide che va fatto, così sia. L’ordinanza favorevole alla richiesta della donna «adottata dal Tribunale monocratico è stata poi confermata dal Tribunale in composizione collegiale questo mese. Si tratta di due pronunce destinate a far molto discutere perché riconoscono il diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e poi congelati anche dopo la pronuncia della separazione e nonostante la contrarietà dell’ex marito».

Un Paese di coppie allo sfascio

Il Tribunale, sottolinea il legale della donna, «ci ha dato ragione riconoscendo il diritto a procedere anche contro la volonta’ dell’ex coniuge». Precisa Baldini: «Nel nostro Paese il numero delle separazioni è in crescita, con circa 4 coppie su 10 che si separano entro i primi 5 anni. In aumento anche le richieste di Procreazione medicalmente assistita: oltre il 20% delle coppie presenta infatti problemi di infertilità».