Genova, 28 giu – Un litigio tra ex fidanzati a Genova finisce con l’uomo con la lingua tranciata di netto. L’artefice del terribile gesto la donna della coppia, sua ex partner.

Genova, uomo perde la lingua

Accade a Cornigliano, quartiere di Genova. I due protagonisti della lite sono due ex fidanzati, entrambi di origine peruviana. Si erano dati appuntamento sabato sera per parlare della fine della loro relazione. Dopo una violenta colluttazione (sono stati trovati segni di percosse sia sul corpo del ragazzo che su quello della sua ex) l’incredibile: lei gli stacca la lingua a morsi.

La lite tra ex fidanzati

La donna 26enne, estetista di origine peruviana, è ora in carcere a Pontedecimo. Per lei l’accusa è di lesioni gravissime. L’ex fidanzato della donna, connazionale di 24 anni, stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. Attualmente è ricoverato in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale di Sampierdarena.

L’allarme e l’arresto

L’allarme che ha portato all’arresto della donna e al ricovero del ragazzo è stato dato dai vicini per le urla strazianti dell’uomo. La donna che ha staccato la lingua al connazionale una volta arrestata si è rifiutata di rispondere alle domande dei militari.

Ilaria Paoletti