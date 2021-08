Green pass, i ristoratori non potranno controllare il documento d’identità All’ingresso dei locali pubblici interessati dall’obbligatorietà del Green pass bisognerà consegnare il certificato vaccinale sotto forma cartacea o di app, ma titolari e gestori non potranno e non dovranno chiedere il documento di identità per verificare che il certificato appartenga a chi lo ha mostrato. Palazzo Chigi fa sapere che «tutte le forze dell’ordine saranno impegnate nel far rispettare il green pass». I furbetti agiranno a loro rischio e pericolo: nel Qr code sono contenute le generalità del portatore — sesso, età anagrafica, etc. Le forze dell’ordine eseguiranno controlli a campione nei locali per verificare eventuali irregolarità.

Le sanzioni Chi viene trovato senza Green pass dove ne sussiste l’obbligo rischia la multa da 400 a 1.000 euro. Scatterà la denuncia per falso se il Green pass è contraffatto o sei i dati del cliente non corrispondono con quelli presenti sul certificato. Il gestore non è responsabile di un’eventuale falsificazione dei dati: incorrerà in sanzione unicamente se lascia entrare un cittadino sprovvisto di certificazione. Oltre alla multa, rischia la sanzione amministrativa della chiusura da 1 a 10 giorni «dopo due violazioni commesse in giornate diverse, alla terza violazione».