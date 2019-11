Roma, 23 nov – Un post sopra le righe è costato caro a un professore che insegna italiano e latino in un liceo di Fiorenzuola. Sì perché il prof, in vista della manifestazione delle sardine che si svolgerà domani nella sua città, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un messaggio che ha scatenato una ridda di polemiche: «Cari studenti – ha scritto il docente – se becco qualcuno di voi alla manifestazione delle “sardine”, da martedì cambiate aria: nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 con il binocolo e passerete la prossima estate sui libri». E poi l’affondo finale: «Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata…».

La rivolta delle sardine

Dopo la valanga di critiche ricevute, il prof di simpatie leghiste ha disattivato il suo account Facebook. Ma ormai lo screenshot del suo post aveva fatto il giro della rete, arrivando nelle mani di Lucia Azzolina (Pd), sottosegretario al ministero dell’Istruzione. «Violenza verbale, intolleranza, minacce non possono e non debbono appartenere a chi svolge la professione docente. Va contro ogni etica dell’insegnamento», ha dichiarato il sottosegretario.

Fioramonti sospende il prof

Ma l’intervento decisivo a difesa delle sardine è stato quello del ministro dell’Istruzione in persona, il discusso Lorenzo Fioramonti: «La scuola è inclusiva – ha scritto il ministro pentastellato su Facebook – e, per definizione, deve educare al pensiero critico e indipendente. Anche il corpo docente, nell’esercitare la sua importantissima funzione, deve attenersi a questi principi, trasferendoli agli studenti, per non venir meno ai suoi doveri. Non sono perciò assolutamente ammissibili condotte lesive di tali valori, o che addirittura mettano a rischio la fiducia della comunità scolastica». Pertanto, «a tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione».

Vittoria Fiore