Roma, 17 mag — L’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola si unisce al coro degli scienziati che invocano riaperture e l’allentamento delle restrizioni nei mesi estivi. «Con la bella stagione» e «con i numeri che stanno scendendo» costantemente «penso che dobbiamo concentrarci sulle cose veramente essenziali ed essere più permissivi laddove possibile».

Queste le sue parole alla trasmissione Agorà su Rai3, puntualizzando di essere «sempre stata contraria a mantenere il coprifuoco alle 22. La data del 2 giugno — prosegue — anche a me sembra possibile per le riaperture generalizzate».

, insiste. Anche perché, come si è visto, spesso i più giovani per aggirare «il problema del coprifuoco tendono a fare cose molto peggiori» come ad esempio «dormire tutti insieme» nello stesso appartamento per non dover rincasare alle 22. «A questo si aggiunga il fatto che non c’è nessun dato scientifico che dimostri che un’ora di differenza possa cambiare in maniera incisiva l’andamento dell’epidemia».

Visto e dimostrato da fatti recenti chementre le attività all’aperto non sembrano innalzare la curva , la dottoressa Viola auspica «che. Questo «è un momento in cui dobbiamo spingere le persone a stare fuori casa e non dentro casa»