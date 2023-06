Roma, 16 giu – Dopo più di quattro anni di lavori e un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro, è stata inaugurata a Venezia, nella località di Porto Marghera, la nuova centrale termoelettrica di Edison, simbolo di innovazione e ammodernamento, considerata l’impianto più efficiente d’Italia e uno tra i più efficienti al mondo. La centrale, realizzata nel 1964, ha visto l’installazione di una potenza rinnovata pari a 780 MW, con un rendimento energetico del 63, il più alto reso disponibile dalla tecnologia attuale.

La nuova centrale termoelettrica di ultima generazione

“Siamo orgogliosi di essere i primi, ancora una volta, a portare innovazione in Italia con un impianto di ultima generazione altamente strategico per la flessibilità e l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Un obiettivo che ci siamo posti in quanto operatore responsabile, leader della transizione energetica del Paese”, ha dichiarato Nicola Monti, amministratore delegato della società. La nuova centrale termoelettrica di Porto Marghera sarà in grado di assicurare una riduzione delle emissioni specifiche di ossidi di azoto (mg Nox/kWh) fino al 70% e di quelle di anidride carbonica (mg CO2/kWh) fino al 30% rispetto alla media dell’attuale parco termoelettrico italiano, soddisfacendo il fabbisogno annuale equivalente di circa 2 milioni di famiglie.

Collaborazione leader nel settore

A collaborare con Edison, non è mancata la presenza di Ansaldo Energia, società attiva nel settore energetico e tra i maggiori produttori di centrali elettriche al mondo, la quale ha sviluppato la nuova turbina innovativa GT36: “Questa turbina di ultima generazione è una macchina altamente performante che racchiude un’innovazione tecnologica senza pari, anche in termini di utilizzo di combustibili green”, ha affermato l’amministratore delegato Fabrizio Fabbri. Lo stesso ha poi sottolineato: “Non nascondiamo il nostro orgoglio per aver collaborato con Edison su un progetto così importante, anzi auspichiamo che questo possa essere solo l’inizio di nuove attività e partnership strategiche“.

Andrea Grieco