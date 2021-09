Venezia, 15 set — Rifiuta di somministrare il vaccino a una donna incinta esortandola, per scrupolo, a ritornare con un’attestazione di buona salute redatta dal ginecologo: per tutta risposta le associazioni mediche lo crocifiggono. Lo riporta il Corriere del Veneto.

Donna incinta respinta al centro vaccini: “Torni con certificato di buona salute”

E’ accaduto lo scorso 7 settembre a Venezia, nel centro vaccinale di piazzale Roma, dove un medico di servizio ha rispedito dal ginecologo una donna al terzo mese di gravidanza arrivata per vaccinarsi, chiedendole di tornare con un certificato di buona salute — sua e del feto — per assicurarsi di poter procedere con la somministrazione del siero in tutta tranquillità. «Si richiede il certificato del ginecologo che segue la signora… per poter procedere alla vaccinazione anti-Covid, come da decisione dei medici vaccinatori in caso di gravidanza».

Decisione dettata dalla prudenza

Un atteggiamento dettato dalla prudenza, che al dottore è costata la gogna. «E’ una decisione che abbiamo maturato noi vaccinatori — spiega il medico protagonista della vicenda —. Non c’è ancora una letteratura scientifica consistente sugli effetti che l’anti-Covid potrebbe sortire nelle gestanti e nel feto, quindi prima di somministrarlo dobbiamo stare molto attenti e conoscere bene lo stato di salute della paziente. In caso di eventi avversi, la responsabilità è nostra».

Scatta la gogna

Preoccupazioni e scrupoli legittimi, che invece hanno fatto andare su tutte furie il ginecologo curante della signora. La quale era arrivata all’hub senza anamnesi completa. «È vero, le ho consigliato di portarmi il certificato del ginecologo, che peraltro mi ha telefonato e insultato. Ma abbiamo dato all’utente l’opportunità di tornare con la documentazione richiesta in qualsiasi momento e senza prenotazione. E infatti si è ripresentata 24 ore dopo con l’attestazione dello specialista e l’abbiamo regolarmente vaccinata», spiega.

Essendo la gravidanza uno stato delicato, i medici devono poter disporre «del quadro psico-fisico completo di una gestante. Si è trattato di un caso isolato, di solito le donne incinta arrivano con la cartella clinica, a tutela loro e nostra. Le dico di più: tra i vaccinatori del nostro hub, che somministra 500 dosi al giorno, c’è un ginecologo e anche lui prima di immunizzare una donna in gravidanza chiede il via libera del collega che la segue».

Parte la condanna dalle associazioni mediche