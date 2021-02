Savona, 10 feb – Le lapidi del Monte Manfrei incappucciate e rinominate con i nomi degli esponenti della destra ligure. Autori del vergognoso gesto i militanti di Genova antifascista, che hanno diffuso sui social il video dell’azione.

Lapidi incappucciate a ricordo di un eccidio compiuto dai partigiani – avvolte nei sacchi dell’immondizia neri. Altre, invece, sono coperte da targhe con i nomi di Mauro Siri, Francesco Biamonti e Valeria Amadei (i tre consiglieri comunali di Cogoleto che hanno fatto il saluto romano per votare contro alcune delibere nel Giorno della memoria), Andrea Cavalleri, il giovane arrestato a Savona, e Sergio Gambino. Lo un’anagrafe online antifascista e anticomunista. Nel filmato si vedono alcune lapidi – poste sulla collina– avvolte nei sacchi dell’immondizia neri. Altre, invece, sono coperte da targhe con i nomi di(i tre consiglieri comunali di Cogoleto che hanno fatto il saluto romano per votare contro alcune delibere nel Giorno della memoria),, il giovane arrestato a Savona,. Lo riferisce il Secolo XIX. Una provocazione vergognosa, arrivata proprio nel Giorno del Ricordo, in risposta alla a mozione, approvata ieri dal consiglio comunale di Genova, di istituire

Il post su Facebook di Genova antifascista

Gli antifascisti genovesi scrivono così su Facebook: «La scorsa notte ci siamo immersi nel favoloso mondo di Monte Manfrei. Un luogo fantastico creato ad arte dai nostalgici della Rsi; si immagina che in questo luogo, all’indomani della Liberazione, siano stati giustiziati un numero indefinito di Marò da una misteriosa formazione partigiana di cui non si conosce il nome. I corpi non sono mai stati trovati e i nomi sulle lapidi sono fittizi».

Il post prosegue mettendo in dubbio la veridicità dell’eccidio: «Per una notte anche noi ci siamo calati in quel luogo creato ad arte per annacquare la memoria della Resistenza Partigiana, un luogo in cui tutto è frutto della fantasia e nulla è reale».

«Oggi siamo tornati alla realtà, volare con la fantasia può essere pericoloso: negli ultimi anni abbiamo assistito, troppe volte in silenzio, al progetto di revisionismo storico portato avanti in primis dalla destra e dalla sinistra istituzionali, come lo dimostrano l’istituzione del giorno del ricordo e la vergognosa proposta, passata con il silenzio della “sinistra” cittadina, di istituire un’anagrafe antifascista e anticomunista. Noi restiamo con i piedi ben saldi a terra, pronti a combattere i rigurgiti fascisti e i tentativi di revisionismo», concludono gli antifascisti.

