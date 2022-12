Roma, 6 dic – La situazione degli sbarchi resta sempre uno dei temi di discussione più caldi per il nuovo governo Meloni dal momento che la massiccia immigrazione che si sta registrando durante l’anno in corso porterà il 2022 ad essere ricordato come il periodo più problematico e con il numero di immigrati sbarcati sul territorio nazionale più alto dal 2016, inizio della crisi dell’immigrazione di massa. Questa notte e stamani infatti, sono stati effettuati altri due interventi di salvataggio al largo delle coste della Libia da parte della nave Humanity I, la quale negli ultimi mesi continua imperterrita a premere sui confini italiani per far sbarcare le centinaia di immigrati che recupera in mare.

Humanity I verso le coste italiane con 250 immigrati a bordo

La scorsa notte una piccola imbarcazione è stata recuperata da Humanity I che ha preso a bordo circa 50 immigrati, tutto questo con la presenza inerme di una motovedetta della guardia costiera libica, il che fa emergere l’incredibile facilità e connivenza con la quale agiscono gli scafisti e le ong nel favoreggiamento dell’immigrazione. Alle sette di questa mattina è stato effettuato il secondo intervento in favore di un gommone sovraffollato e alla deriva. Questa volta sono state prelevate oltre 100 persone, portando così il numero attuale di immigrati a bordo della nave Humanity I a più di 250. La Ong Sos Humanity sembra avere ora tutta l’intenzione di dirigere la propria rotta verso le coste italiane, la stessa ha inoltre affermato di aver informato le autorità italiane e maltesi, ma che le stesse “non hanno adempiuto ai loro doveri di coordinamento”.

Ora il ministro deve scendere in campo

La forte spinta immigratoria di quest’anno non sembra volersi per nulla arrestare, se i numeri dovessero continuare con questa frequenza e grandezza non è escluso che si arrivino a toccare cifre vicine ai 100mila ingressi sul territorio nazionale. Ora la palla passa nelle mani del ministro dell’Interno Piantedosi, il quale ha millantato opposizione ferrea alle Ong, vedremo quali saranno le conseguenze.

Andrea Grieco